Нафта в Україні: яка область України має найбільші запаси чорного золота
- У Східному регіоні України зосереджено 55,43% запасів нафти, Західний регіон має 32,81%, а Південний - 11,76%.
- Найбільші запаси нафти знаходяться в Полтавській (24,54%), Івано-Франківській (17,97%) та Сумській (16,23%) областях.
Станом на кінець 2021 року загальні видобувні запаси нафти в країні сягали приблизно 78,5 млн тонн. Українська нафта важча і густіша, ніж еталонна марка Brent.
В якій області України найбільші запаси нафти
Переважна частина запасів вуглеводнів України (нафти, газового конденсату і природного газу) залягають в межах Східного нафтогазоносного регіону. На нього припадають й найбільші обсяги видобування, розповідає 24 Канал з посиланням на Портал даних видобувної галузі України.
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Найбільші запаси нафти в Україні знаходяться у:
- Східний регіон – 55,43%;
- Західний регіон – 32,81%;
- Південний регіон – 11,76%.
За даними на кінець 2021 року, найбільші запаси нафти сконцентровані в:
Полтавська область – 24,54%;
Івано-Франківська область – 17,97%;
Сумська область – 16,23%;
Львівська область – 10,81%;
Чернігівська область – 9,16%.
Цікаво! У 2021 році (останні офіційні дані) в Україні було добуто 1,6 млн тонн нафти, що на 0,12% менше, ніж у попередньому році.