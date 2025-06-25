Нафта в Україні: яка область України має найбільші запаси чорного золота

Станом на кінець 2021 року загальні видобувні запаси нафти в країні сягали приблизно 78,5 млн тонн. Українська нафта важча і густіша, ніж еталонна марка Brent.

В якій області України найбільші запаси нафти

Переважна частина запасів вуглеводнів України (нафти, газового конденсату і природного газу) залягають в межах Східного нафтогазоносного регіону. На нього припадають й найбільші обсяги видобування, розповідає 24 Канал з посиланням на Портал даних видобувної галузі України.

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Найбільші запаси нафти в Україні знаходяться у:

Східний регіон – 55,43%;

Західний регіон – 32,81%;

Південний регіон – 11,76%.

За даними на кінець 2021 року, найбільші запаси нафти сконцентровані в:

Полтавська область – 24,54%;

Івано-Франківська область – 17,97%;

Сумська область – 16,23%;

Львівська область – 10,81%;

Чернігівська область – 9,16%.

Цікаво! У 2021 році (останні офіційні дані) в Україні було добуто 1,6 млн тонн нафти, що на 0,12% менше, ніж у попередньому році.