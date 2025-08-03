Запасів нафти в Росії вистачить на кілька десятків років. Натомість російське Мінекономрозвитку стверджує, що видобуток зростатиме.

Скільки нафти має Росія?

Станом на кінець травня було відомо, що загальний обсяг нафти становив 31 мільярд тонн і 95 мільярдів тонн її ресурсів, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське Агентство нафтогазової інформації.

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Цього має вистачити приблизно на 26 років за нинішнього видобутку в 516 мільйонів тонн на рік. Загальний обсяг оцінюється в 31 мільярд тонн, але рентабельні лише 13 мільярдів.

Частина рентабельних запасів важковидобувна, але завдяки податковим пільгам їхній видобуток став вигідним,

– повідомляє одне з російських видань.

Згідно з прогнозом Мінекономрозвитку Росії, видобуток нафти з конденсатом у 2025 році знизиться на 0,02% до 516 мільйонів тонн. У 2026 році очікується зростання видобутку до 525,2 мільйонів, а у 2027 році – до 532,6 мільйонів тонн.

Як знизяться доходи Росії від нафти?

Доходи Росії від нафти й газу у липні можуть знизитися на 37% через здешевлення нафти та зміцнення національної валюти.

Доходи від нафти й газу залишаються найважливішим джерелом надходжень для Кремля, становлячи чверть усіх доходів федерального бюджету. Тому падіння надходжень є болісним для Росії, яка значно збільшила витрати на оборону та безпеку після початку воєнної кампанії в Україні.

За розрахунками Reuters, середня ціна російської нафти в рублях залишалася нижчою за запланований бюджетом рівень на 2025 рік. Зокрема, доходи Росії від нафти й газу за період січень-липень можуть скоротитися на 20% у річному вимірі – до 5,4 трильйона рублів.