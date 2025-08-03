Сколько нефти имеет Россия?

По состоянию на конец мая было известно, что общий объем нефти составлял 31 миллиард тонн и 95 миллиардов тонн ее ресурсов, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское Агентство нефтегазовой информации.

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Этого должно хватить примерно на 26 лет при нынешней добыче в 516 миллионов тонн в год. Общий объем оценивается в 31 миллиард тонн, но рентабельны только 13 миллиардов.

Часть рентабельных запасов трудноизвлекаемая, но благодаря налоговым льготам их добыча стала выгодной,

– сообщает одно из российских изданий.

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, добыча нефти с конденсатом в 2025 году снизится на 0,02% до 516 миллионов тонн. В 2026 году ожидается рост добычи до 525,2 миллионов, а в 2027 году – до 532,6 миллионов тонн.

Как снизятся доходы России от нефти?

Доходы России от нефти и газа в июле могут снизиться на 37% из-за удешевления нефти и укрепления национальной валюты.

Доходы от нефти и газа остаются важнейшим источником поступлений для Кремля, составляя четверть всех доходов федерального бюджета. Поэтому падение поступлений является болезненным для России, которая значительно увеличила расходы на оборону и безопасность после начала военной кампании в Украине.

По расчетам Reuters, средняя цена российской нефти в рублях оставалась ниже запланированного бюджетом уровня на 2025 год. В частности, доходы России от нефти и газа за период январь-июль могут сократиться на 20% в годовом измерении – до 5,4 триллиона рублей.