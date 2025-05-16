Де найбільші запаси міді у світі

Беззаперечним лідером за запасами міді є Чилі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Global Business Reports. На країну припадає 21,3% світових резервів металу.

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Йдеться про запаси у міді у розмірі 190 мільйонів тонн. Ці резерви гарантують виробництво міді приблизно на наступні 100 років за поточних темпів видобутку, пише Nasdaq. Додають, в Чилі працюють три найбільших у світі виробника міді:

Codelco;

BHP;

Freeport McMoRan.

Відомо, що в березні 2025 року у Чилі збільшили обсяги виробництва міді. Цей показник зріс на 9,1% в річному розрахунку до 477 тисяч тонн, за даними Trading Economics. На момент створення цього матеріалу, мідь торгується на рівні 9573 доларів за тонну. З початку року ціна міді зросла на понад 9%, інформує Markets Insider.

Додамо, що наприкінці березня 2025 року ціна міді зросла до нового рекорду на ринку – до 5,22 долара за фунт (453,59 грама). Ціна на метал стрімко зросла, зокрема, через зупинку постачання з Чилі через проблеми на металургійному заводу в Альтонорте.