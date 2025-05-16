Где самые большие запасы меди в мире

Безоговорочным лидером по запасам меди является Чили. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Global Business Reports. На страну приходится 21,3% мировых резервов металла.

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Речь идет о запасах меди в размере 190 миллионов тонн. Эти резервы гарантируют производство меди примерно на следующие 100 лет при текущих темпах добычи, пишет Nasdaq. Добавляют, в Чили работают три крупнейших в мире производителя меди:

Codelco;

BHP;

Freeport McMoRan.

Известно, что в марте 2025 года в Чили увеличили объемы производства меди. Этот показатель вырос на 9,1% в годовом исчислении до 477 тысяч тонн, по данным Trading Economics. На момент создания этого материала, медь торгуется на уровне 9573 долларов за тонну. С начала года цена меди выросла более чем на 9%, информирует Markets Insider.

Добавим, что в конце марта 2025 года цена меди выросла до нового рекорда на рынке – до 5,22 доллара за фунт (453,59 грамма). Цена на металл стремительно выросла, в частности, из-за остановки поставок из Чили из-за проблем на металлургическом завода в Альтонорте.