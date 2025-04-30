У Китаї за кілька місяців може виникнути дефіцит критично важливого металу для світу, – FT 

У Китаї набирає обертів серйозна проблема. Це пов'язано з митною політикою США, а також запасами важливого металу.

Китай за крок від дефіциту важливого металу

У Китаї можуть закінчитися запаси міді за кілька місяців. Це пояснюють одним із найсерйозніших дефіцитів в історії, який пов'язаний з митами, що запровадили США, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Відомо, що у США зростає попит на мідь. Річ у тому, що покупці поспішають купити якомога більше міді, оскільки вони остерігаються запровадження мит з боку США. Як результат, вперше США почали конкурувати за мідь із Китаєм, що штовхає ціни на метал вгору.

У компанії Mercuria наголосили, що на цьому фоні резерви нафти в Китаї стрімко скорочуються. Експерти наголошують, якщо ця тенденція збережеться, то запаси металу в країні можуть закінчитися до середини червня. Зокрема, за даними Шанхайської ф’ючерсної біржі, за минулий тиждень запаси міді зменшилися майже на 55 тисяч тонн – до 116 800 тонн.

Цікаво, що запаси міді на американській біржі Comex у квітні стрімко зросли. На минулому тижні цей показник досягнув пікового рівня з 2018 року.

Для розуміння, це найбільший спад за тиждень в історії. Це найбільше щотижневе скорочення в історії. Ба більше, у Китаї майже немає запасів міді, завдяки яким можна було покрити попит на внутрішньому ринку.