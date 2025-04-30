Китай в шаге от дефицита важного металла

В Китае могут закончиться запасы меди через несколько месяцев. Это объясняют одним из самых серьезных дефицитов в истории, который связан с пошлинами, что ввели США, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Известно, что в США растет спрос на медь. Дело в том, что покупатели спешат купить как можно больше меди, поскольку они опасаются введения пошлин со стороны США. Как результат, впервые США начали конкурировать за медь с Китаем, что толкает цены на металл вверх.

В компании Mercuria отметили, что на этом фоне резервы нефти в Китае стремительно сокращаются. Эксперты отмечают, если эта тенденция сохранится, то запасы металла в стране могут закончиться к середине июня. В частности, по данным Шанхайской фьючерсной биржи, за прошедшую неделю запасы меди уменьшились почти на 55 тысяч тонн – до 116 800 тонн.

Интересно, что запасы меди на американской бирже Comex в апреле стремительно выросли. На прошлой неделе этот показатель достиг пикового уровня с 2018 года.

Для понимания, это самый большой спад за неделю в истории. Это самое большое еженедельное сокращение в истории. Более того, в Китае почти нет запасов меди, благодаря которым можно было покрыть спрос на внутреннем рынке.