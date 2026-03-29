Пенсію можуть "поставити на паузу": що треба зробити, аби цього уникнути

У окремих випадках пенсійні виплати можуть тимчасово призупинити через формальні причини, пов’язані з дотриманням встановлених правил. Такі ситуації виникають частіше, ніж здається, і не завжди очевидні для отримувачів.

Чому можуть "поставити на паузу" пенсійні виплати?

Однією з найпоширеніших причин є відсутність будь-якого руху коштів на банківському рахунку, на який зараховується пенсія. Про це йдеться у Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Цікаво Яка буде пенсія у 2026 році, якщо зовсім не маєш стажу

Якщо протягом шести місяців не відбувається жодної фінансової операції, система може автоматично зупинити нарахування виплат до з’ясування обставин. Ключове значення має сам факт руху коштів, а не сума операції, тому навіть мінімальна активність дозволяє уникнути блокування виплат.

Довідково! Під активністю рахунку розуміється будь-яка транзакція: як готівкова, так і безготівкова. Це може бути зняття коштів у банкоматі, оплата комунальних послуг, покупки у магазині, перекази або навіть незначні платежі, наприклад поповнення мобільного рахунку.

Такий механізм запроваджено для підтвердження того, що рахунок використовується його власником і залишається актуальним. Водночас на практиці це означає, що пенсіонерам важливо не залишати кошти "без руху" тривалий час, навіть якщо немає потреби регулярно витрачати пенсію.

Чи можна поновити пенсію, якщо її перестали виплачувати?

Якщо ж виплати вже були призупинені, їх можна поновити, однак це потребує додаткових дій. Пенсіонеру необхідно особисто звернутися до органів Пенсійного фонду, подати заяву та пройти процедуру ідентифікації. Після перевірки даних і підтвердження особи виплати відновлюються, але сам процес може зайняти певний час.

З огляду на це, найефективніший спосіб уникнути затримок це діяти на випередження. Регулярна, навіть мінімальна активність рахунку, контроль за власними фінансами та розуміння базових правил нарахування пенсії дозволяють уникнути ситуацій, коли виплати несподівано "ставлять на паузу".

Через що ще можуть заблокувати пенсійну картку?