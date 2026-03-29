Почему могут "поставить на паузу" пенсионные выплаты?

Одной из самых распространенных причин является отсутствие какого-либо движения средств на банковском счете, на который зачисляется пенсия. Об этом говорится в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Если в течение шести месяцев не происходит ни одной финансовой операции, система может автоматически остановить начисление выплат до выяснения обстоятельств. Ключевое значение имеет сам факт движения средств, а не сумма операции, поэтому даже минимальная активность позволяет избежать блокировки выплат.

Справочно! Под активностью счета понимается любая транзакция: как наличная, так и безналичная. Это может быть снятие средств в банкомате, оплата коммунальных услуг, покупки в магазине, переводы или даже незначительные платежи, например пополнение мобильного счета.

Такой механизм введен для подтверждения того, что счет используется его владельцем и остается актуальным. В то же время на практике это означает, что пенсионерам важно не оставлять средства "без движения" длительное время, даже если нет необходимости регулярно тратить пенсию.

Можно ли восстановить пенсию, если ее перестали выплачивать?

Если же выплаты уже были приостановлены, их можно восстановить, однако это требует дополнительных действий. Пенсионеру необходимо лично обратиться в органы Пенсионного фонда, подать заявление и пройти процедуру идентификации. После проверки данных и подтверждения личности выплаты восстанавливаются, но сам процесс может занять определенное время.

Учитывая это, самый эффективный способ избежать задержек это действовать на опережение. Регулярная, даже минимальная активность счета, контроль за собственными финансами и понимание базовых правил начисления пенсии позволяют избежать ситуаций, когда выплаты неожиданно "ставят на паузу".

Из-за чего еще могут заблокировать пенсионную карту?