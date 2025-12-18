"Україна на межі банкрутства": зараз усе залежить лише від ЄС

У четвер відбудеться важливе засідання ЄС. Саме під час цієї зустрічі має вирішитись питання надання Україні допомоги. Нагадаємо, йдеться про репараційний кредит.

Як ЄС хоче подолати кризу в Україні?

Україна може отримати допомогу, завдяки використанню російських заморожених активів, повідомляє 24 Канал з посиланням на AP.

Завдяки цьому кредиту, мають бути покриті економічні та військові потреби України. Щобільше, ухвалення такого рішення розв'яже цю проблему на 2 роки, повідомляє Європейський парламент.

Україна перебуває на межі банкрутства. Міжнародний валютний фонд оцінює, що їй знадобиться загалом 137 мільярдів євро (160 мільярдів доларів) у 2026 та 2027 роках. Вона має отримати ці гроші до весни. ЄС зобов'язався надати ці кошти так чи інакше,

– наголошує видання.

Цікаво! Президент Європейської ради Антоніо Кост заявив, що переговори, відносно допомоги для України триватимуть, поки не буде досягнуто угоди.

Як Україні допоможе ЄС, якщо не буде кредиту?

Виконавчий орган ЄС запропонував інший варіант допомоги для України. Йдеться про залучення коштів на міжнародних ринках.

Бельгія надає перевагу цьому варіанту. Але план Б вимагатиме згоди всіх 27 лідерів, щоб він спрацював, а Угорщина відмовляється фінансувати Україну,

– наголосило видання.

Водночас для того, аби ухвалити план А, тобто, репараційної позики необхідна більшість, а не всі голоси. До того ж, в цьому випадку, Угорщина не має права накласти вето самостійно.

Цікаво! Позика, яку планують дати, має бути повернена лише, якщо Росія завершить війну та виплатить Україні сотні мільярдів євро воєнних збитків.

Що відомо про надання репараційного кредиту для України?