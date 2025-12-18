"Украина на грани банкротства": сейчас все зависит только от ЕС

В четверг состоится важное заседание ЕС. Именно во время этой встречи должен решиться вопрос предоставления Украине помощи. Напомним, речь идет о репарационном кредите.

Как ЕС хочет преодолеть кризис в Украине?

Украина может получить помощь, благодаря использованию российских замороженных активов, сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

Благодаря этому кредиту, должны быть покрыты экономические и военные потребности Украины. Более того, принятие такого решения решит эту проблему на 2 года, сообщает Европейский парламент.

Украина находится на грани банкротства. Международный валютный фонд оценивает, что ей понадобится всего 137 миллиардов евро (160 миллиардов долларов) в 2026 и 2027 годах. Она должна получить эти деньги до весны. ЕС обязался предоставить эти средства так или иначе,

– отмечает издание.

Интересно! Президент Европейского совета Антонио Кост заявил, что переговоры, относительно помощи для Украины будут продолжаться, пока не будет достигнуто соглашение.

Как Украине поможет ЕС, если не будет кредита?

Исполнительный орган ЕС предложил другой вариант помощи для Украины. Речь идет о привлечении средств на международных рынках.

Бельгия отдает предпочтение этому варианту. Но план Б требует согласия всех 27 лидеров, чтобы он сработал, а Венгрия отказывается финансировать Украину,

– отметило издание.

В то же время для того, чтобы принять план А, то есть, репарационного займа необходимо большинство, а не все голоса. К тому же, в этом случае, Венгрия не имеет права наложить вето самостоятельно.

Интересно! Займ, который планируют дать, должен быть возвращен только, если Россия завершит войну и выплатит Украине сотни миллиардов евро военных убытков.

Что известно о предоставлении репарационного кредита для Украины?