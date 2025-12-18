"Украина на грани банкротства": сейчас все зависит только от ЕС
- ЕС рассматривает предоставление Украине репарационного кредита для покрытия экономических и военных потребностей, используя замороженные российские активы.
- Если кредит не будет предоставлен, ЕС может привлечь средства на международных рынках, но это требует согласия всех 27 лидеров, что усложняет процесс из-за позиции Венгрии.
В четверг состоится важное заседание ЕС. Именно во время этой встречи должен решиться вопрос предоставления Украине помощи. Напомним, речь идет о репарационном кредите.
Как ЕС хочет преодолеть кризис в Украине?
Украина может получить помощь, благодаря использованию российских замороженных активов, сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.
Благодаря этому кредиту, должны быть покрыты экономические и военные потребности Украины. Более того, принятие такого решения решит эту проблему на 2 года, сообщает Европейский парламент.
Украина находится на грани банкротства. Международный валютный фонд оценивает, что ей понадобится всего 137 миллиардов евро (160 миллиардов долларов) в 2026 и 2027 годах. Она должна получить эти деньги до весны. ЕС обязался предоставить эти средства так или иначе,
– отмечает издание.
Интересно! Президент Европейского совета Антонио Кост заявил, что переговоры, относительно помощи для Украины будут продолжаться, пока не будет достигнуто соглашение.
Как Украине поможет ЕС, если не будет кредита?
Исполнительный орган ЕС предложил другой вариант помощи для Украины. Речь идет о привлечении средств на международных рынках.
Бельгия отдает предпочтение этому варианту. Но план Б требует согласия всех 27 лидеров, чтобы он сработал, а Венгрия отказывается финансировать Украину,
– отметило издание.
В то же время для того, чтобы принять план А, то есть, репарационного займа необходимо большинство, а не все голоса. К тому же, в этом случае, Венгрия не имеет права наложить вето самостоятельно.
Интересно! Займ, который планируют дать, должен быть возвращен только, если Россия завершит войну и выплатит Украине сотни миллиардов евро военных убытков.
Что известно о предоставлении репарационного кредита для Украины?
Европейская комиссия предложила использовать часть замороженных российских активов, чтобы гарантировать репарационный кредит для Украины. Общая сумма помощи должна была составить – 90 миллиардов евро.
Сейчас Еврокомиссия называет эти действия обоснованными. Однако ЕЦБ считает, что при подозрении в конфискации активов, доверие к евро будет подорвано.
Большинство замороженных российских активов сохраняются в финансовой клиринговой палате Euroclear. Она находится в Бельгии. Брюссель требует у ЕС гарантии, чтобы согласиться на репарационный кредит. Речь идет, частности, о компенсации, если России удастся достичь решения о возврате средств.