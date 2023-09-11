Дивитися можна, а руками чіпати ні: на рахунках російських експортерів лежать мільярди рупій

Нещодавно Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров розповів про заморожені кошти росіян у Індії. Мовиться про мільярди рупій.

Заморожені кошти росіян в Індії

Лавров підтвердив, що на рахунках російських експортерів енергоносіїв в Індії лежать мільярди рупій, які поки що неможливо використати. Про це пишуть російські ЗМІ посилаючись на пресконференцію політика в Нью-Делі.

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У Джакарті, коли ми були на Східноазіатському саміті, ми спілкувалися з (главою МЗС Індії, – 24 Канал) Субраманьяном Джайшанкаром, обговорювали двосторонні питання, у тому числі так, така проблема є, в нинішній ситуації накопичилося дуже багато мільярдів рупій, які поки не знаходять свого застосування,

– сказав він.

За його словами, індійці розроблять список пропозицій, куди можна інвестувати ці кошти всередині країни. Ймовірно, це гроші від продажу нафти, які ще у червні Росія не змогла вивести.

Імпорт китайських товарів до США обвалився до нового мінімуму

Дефіцит зовнішньої торгівлі Індії з Росією склав 14,7 мільярда доларів.

За рік з липня загальна частка імпортованих товарів з Китаю у США склала 14,6%. У березні 2018 року цей показник становив 21,8%.

Це свідчить про серйозну зміну у ландшафті глобального постачання. Одна з причин – компанії намагаються диверсифікувати свої виробничі потужності. Також важливу роль відіграли динаміка відносин між країнами та глобальні тенденції: