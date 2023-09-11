Замороженные средства россиян в Индии

Лавров подтвердил, что на счетах российских экспортеров энергоносителей в Индии лежат миллиарды рупий, которые пока невозможно использовать. Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на пресс-конференцию политика в Нью-Дели.

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В Джакарте, когда мы были на Восточноазиатском саммите, мы общались с (главой МИД Индии, – 24 Канал) Субраманьяном Джайшанкаром, обсуждали двусторонние вопросы, в том числе да, такая проблема есть, в нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят свое применение,

– сказал он.

По его словам, индейцы разработают список предложений, куда можно инвестировать эти средства внутри страны. По всей вероятности, это деньги от продажи нефти, которые еще в июне Россия не смогла вывести.

Напомним! Дефицит внешней торговли Индии с Россией составил 14,7 млрд долларов.

Импорт китайских товаров в США рухнул до нового минимума

За год с июля общая доля импортируемых товаров из Китая в США составила 14,6%. В марте 2018 года этот показатель составил 21,8%.

Это свидетельствует о серьезных изменениях в ландшафте глобального снабжения. Одна из причин компании пытаются диверсифицировать свои производственные мощности. Также важную роль сыграли динамика отношений между странами и глобальные тенденции: