Активи російських олігархів в Італії отримали новий "статус": у Зеленського розкрили деталі

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак поділився новим здобутком на фінансовому фронті. Йдеться про суму заморожених російських активів закордоном.

Цього разу йдеться про Італію, а точніше – санкційні обмеження, які запровадив офіційний Рим з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до кінця червня 2023 року.

Зверніть увагу США уникнули дефолту, але ризики залишаються: як це вплине на глобальний світ

Італія проти російських олігархів

У дописі Андрій Єрмак вказав, що Італія з лютого 2022 року заморозила активи росіян приблизно на 2 мільярди євро. Це кошти олігархів з держави-агресорки. Санкційні обмеження стосуються таких активів:

Нерухомість;

Об'єкти розкоші (автомобілі, яхти);

Банківські рахунки.

Позиції інших країн

Також Італія ухвалила рішення про замороження активівна суму у розмірі

Нагадаємо, що Естонія готова на офіційному рівні передати заморожені активи росіян Україні. Це перша країна Європи, яка уже розробила відповідне рішення. Йдеться про принципи використання заморожених активів Росії, які схвалив уряд Естонії.

Натомість Німеччина виступає проти передачі українцям заморожених активів росіян. Офіційний Берлін наголошує, що існують надто серйозні фінансові та юридичні ризики. Схожу позицію раніше оголосила й влада Швейцарії.