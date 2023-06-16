Естонія готова передати російські кошти Україні

Уряд Естонії схвалив принципи використання заморожених активів Росії. Тепер їх зможуть надіслати Україні для відбудови.

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Європейський союз працює над пошуком цього юридичного варіанту, але ми підготували юридичне рішення, за якого ми можемо використовувати заморожені активи Росії як країни-агресора і використовувати їх як компенсацію для потреб відновлення України,

– заявив глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

Відповідно до цього найближчим часом у законопроєкт будуть внесені поправки від МЗС.

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський закликає конфісковувати гроші представників російської еліти в інших країнах. Крім цього, посилити антиросійські санкції та створити спеціальний трибунал, на якому мають опинитися ті, хто задумав цю війну та здійснював воєнні злочини проти українців.

Які країни на порозі прийняття рішення про конфіскацію

Схожий захід розроблено вже у Канаді;

А в США зареєстрували законопроєкт про конфіскацію і передачу Україні російських активів;

Крім того, Європейська комісія підтвердила, що розробила юридично прийнятні варіанти використання активів Росії. Йдеться про приватні та державні.

Зверніть увагу, що зараз на території Євросоюзу заморожено близько 24,1 мільярда євро. Це кошти російських фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями. Однак за чинним законодавством конфіскація цих грошей неможлива.