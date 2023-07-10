На этот раз речь идет об Италии, а точнее – санкционных ограничениях, введенных официальным Римом с начала полномасштабного вторжения России в Украину до конца июня 2023 года.

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Италия против российских олигархов

В сообщении Андрей Ермак указал, что Италия с февраля 2022 года заморозила активы россиян примерно на 2 миллиарда евро. Это средства олигархов из государства-агрессора. Санкционные ограничения касаются таких активов:

Недвижимость;

Объекты роскоши (автомобили, яхты);

Банковские счета.

К теме! Также Италия приняла решение о заморозке активов 80 россиян на сумму в размере 330 миллионов евро.

Позиции других стран

Напомним, что Эстония готова на официальном уровне передать замороженные активы россиян в Украине. Это первая страна Европы, уже разработавшая соответствующее решение. Речь идет о принципах использования замороженных активов России, одобренных правительством Эстонии.

В то же время Германия выступает против передачи украинцам замороженных активов россиян. Официальный Берлин отмечает, что существуют слишком серьезные финансовые и юридические риски. Похожую позицию ранее объявили и власти Швейцарии.