На этот раз речь идет об Италии, а точнее – санкционных ограничениях, введенных официальным Римом с начала полномасштабного вторжения России в Украину до конца июня 2023 года.
Обратите внимание США ушли от дефолта, но риски остаются: как это повлияет на глобальный мир
Италия против российских олигархов
В сообщении Андрей Ермак указал, что Италия с февраля 2022 года заморозила активы россиян примерно на 2 миллиарда евро. Это средства олигархов из государства-агрессора. Санкционные ограничения касаются таких активов:
- Недвижимость;
- Объекты роскоши (автомобили, яхты);
- Банковские счета.
Позиции других стран
Напомним, что Эстония готова на официальном уровне передать замороженные активы россиян в Украине. Это первая страна Европы, уже разработавшая соответствующее решение. Речь идет о принципах использования замороженных активов России, одобренных правительством Эстонии.
В то же время Германия выступает против передачи украинцам замороженных активов россиян. Официальный Берлин отмечает, что существуют слишком серьезные финансовые и юридические риски. Похожую позицию ранее объявили и власти Швейцарии.