Замість Facebook: яким бізнесом міг займатися Марк Цукерберг

Увесь світ знає про те, що Марк Цукерберг придумав соціальну мережу Facebook під час навчання в одному з найкращих університетів світу. Йдеться про Гарвард. Проте виявилося, що американський мільярдер мав ще одну опцію.

Як стало відомо, батько Марка Цукерберга запропонував йому вибір перед університетом: Гарвард або власник франшизи McDonald's.

Варте уваги Фінансова безпека: як захистити свої гроші від потенційних загроз

Марк Цукерберг міг пов'язати своє життя з McDonald's

Сестра американського мільярдера Ренді Цукерберг додала, що їхній батько пропонував цю опцію (університет або інвестиція у франшизу) усім своїм дітям перед тим, як вони мали починати навчання. Очевидно, що засновник Facebook обрав університет. У Гарвард він вступив у 2002 році.

Я думаю мої батьки були такі: "Добре, тобі ймовірно варто було взяти гроші на франшизу McDonald's, якщо ти хотів бізнес. Але, добре, це може бути другий хороший вибір,

– прокоментувала Ренді Цукерберг реакцію батьків на вибір брата.

Що таке франчайзинг Це форма співпраці між юридично та фінансово незалежними сторонами, в рамках якої одна сторона, що володіє успішним бізнесом, відомою торговою маркою, ноу-хау, комерційними таємницями, репутацією та іншими нематеріальними активами, дозволяє іншій стороні користуватися цією системою на певних умовах.

Бізнес McDonald's

Згідно з Franchise Business Review за 2016 рік середній прибуток франшиз у цій сфері продуктів та напоїв складав 90 388 доларів на рік. Bloomberg у 2015 році повідомляв, що зазвичай власники McDonald's заробляли шестизначні суми.

Цікаво Зростання на понад 1000%: скільки б принесла 1 тисяча доларів у Ethereum за рік

За даними офіційного сайту McDonald's, загальні інвестиції для початку роботи традиційної франшизи коливаються від 1 до 2,2 мільйона доларів, а рентабельність залежить від багатьох факторів. Крім того, компанія вимагає, щоб заявник мав, щонайменше, 500 тисяч доларів необтяжених ліквідних активів, доступних для інвестицій у бізнес.

Наразі невідомо, скільки саме мав би інвестувати батько Марка Цукерберга у франшизу американської компанії на початку 2000-х років. Для порівняння, Forbes оцінює капітал Марка Цукерберга у 118,1 мільярда доларів, а видання Bloomberg – у 123 мільярди доларів.