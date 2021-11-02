Как стало известно, отец Марка Цукерберга предложил ему выбор перед университетом: Гарвард или владелец франшизы McDonald's .

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Марк Цукерберг мог связать свою жизнь с McDonald's

Сестра американского миллиардера Рэнди Цукерберг добавила, что их отец предлагал эту опцию (университет или инвестиция во франшизу) всем своим детям, прежде чем они должны были начинать обучение. Очевидно, что основатель Facebook выбрал университет. В Гарварде он поступил в 2002 году.

Я думаю мои родители были таковы: "Хорошо, тебе вероятно стоило взять деньги на франшизу McDonald's , если ты хотел бизнес. Но, хорошо, это может быть второй хороший выбор,

– прокомментировала Рэнди Цукерберг реакцию родителей на выбор брата.

Что такое франчайзинг Это форма сотрудничества между юридически и финансово независимыми сторонами, в рамках которой одна сторона, обладающая успешным бизнесом, известной торговой маркой, ноу-хау, коммерческими тайнами, репутацией и другими нематериальными активами позволяет другой стороне пользоваться этой системой на определенных условиях.

Бизнес McDonald's

Согласно Franchise Business Review, за 2016 год средняя прибыль франшиз в этой сфере продуктов и напитков составляла 90 388 долларов в год. Bloomberg в 2015 году сообщал, что обычно владельцы McDonald's зарабатывали шестизначные суммы.

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По данным официального сайта McDonald's , общие инвестиции для начала работы традиционной франшизы колеблются от 1 до 2,2 миллиона долларов, а рентабельность зависит от многих факторов. Кроме того, компания требует, чтобы заявитель имел, по меньшей мере, 500 тысяч долларов необремененных ликвидных активов, доступных для инвестиций в бизнес.

Добавим, что королева Елизавета II является владелицей заведения быстрого питания этого бренда, который находится в 130 километрах от Лондона.