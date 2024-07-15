Замах на Дональда Трампа спровокував новий рекорд біткойна

Біткойн зафіксував новий максимум на ринку. Криптовалюта істотно зросла в ціні після спроби замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа.

Реакцію курсу біткойна на події у США прокоментували деякі інвестори. Вони вважають, що спроба замаху на Дональда Трампа підвищила його шанси на перемогу у президентських виборах, які пройдуть у листопаді.

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Замах на Трампа спровокував стрімке зростання біткойна

Дональд Трамп позиціонує себе, як прихильника криптовалют, проте його позиція за останні роки зазнала серйозних змін. Крипторинок відреагував на цей інцидент. Зокрема, флагман ринку – біткойн – на початку сесії у понеділок, 15 липня, подорожчав майже на 9%.

У результаті цифрова монета досягнула максимального рівня за 2 тижні. Йдеться про ціну на рівні 62 698 доларів за монету. На цьому фоні зріс річний приріст курсу монети до 47%. На момент створення цього матеріалу, біткойн торгується на рівні 63 110 доларів за монету, згідно з даними CoinMarketCap.

Друга за популярністю криптовалюта на ринку – Ethereum – також суттєво подорожчала. Йдеться про зростання на 6,8% до 3322 доларів за монету. Інші цифрові монети, які входять до першої десятки активів за капіталізацією, також демонструють позитивну динаміку на ринку. Серед них Solana, Dogecoin тощо.