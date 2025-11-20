В російському регіоні планують ввести купівлю бензину за паспортом

На російських АЗС хочуть запровадити паспортний контроль при купівлі бензину та дизеля. Йдеться про автозаправні станції саме у Ростовській області.

Що відомо про введення паспортного контролю для купівлі палива в Росії?

Законопроєкт уже перебуває в розробці, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ "The Moscow Times".

Інформацію про цей законопроєкт підтвердила й українська розвідка.

На автозаправних станціях у Ростовській області збираються запровадити паспортний контроль під час купівлі бензину й дизеля. Такий законопроєкт розробляє місцева прокуратура,

– наголошує СЗРУ.

За даними російської прокуратури, завдяки цьому нововведенню планують підвищувати безпеку на дорогах. Зокрема, не дозволяти продаж бензину та дизелю неповнолітнім, які, своєю чергою, провокують небезпечні ситуації.

Що ще відомо про цей законопроєкт:

для підлітків, які мають водійське посвідчення, буде зроблено виняток, вони зможуть купити пальне;

правила можуть почати діяти з 1 березня 2026 року.

Зауважимо, що сама ініціатива ввести паспортний контроль, виникла на тлі дефіциту пального в Росії. Така ситуація, зокрема стала наслідком ударів України по російських НПЗ.

Чому в Росії паливна криза?