О чем предупредил Линдси Грэм?

Грэм поддержал президента США Дональда Трампа, который требует от европейских стран полностью прекратить закупки российской нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение сенатора в соцсетях.

По словам Грэма, "хорошая новость" заключается в том, что ЕС значительно сократил объемы импорта нефти и газа, но не прекратил полностью.

Что касается покупки российской нефти, то сейчас это практически ограничивается Венгрией и Словакией. Я надеюсь и ожидаю, что они вскоре сделают шаг, чтобы помочь нам положить конец этой кровавой бойне. Если нет, то последствия будут неизбежны,

– подчеркнул сенатор.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко не обошел сообщение Грэма по Венгрии и Словакии.

Сенатор Грэм хорошо проехался,

– кратко прокомментировал Коваленко.

Почему Словакия и Венгрия продолжают покупать нефть у России? После начала полномасштабного вторжения в Украину Евросоюз ограничил поставки российской нефти, введя санкции против России. Однако некоторым странам, которые не имеют выхода к морю, позволили закупать нефть у Москвы при условии постепенного уменьшения зависимости от нее.

Однако, если Болгария, Австрия и Чехия смогли диверсифицировать поставки, то Венгрия и Словакия до сих пор остались практически полностью зависимыми от российской нефти. По мнению аналитиков, дело в том, что в этих поставках из России скрыта коррупционная составляющая.

Отказ от российской нефти: что известно?