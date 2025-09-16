О чем предупредил Линдси Грэм?
Грэм поддержал президента США Дональда Трампа, который требует от европейских стран полностью прекратить закупки российской нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение сенатора в соцсетях.
По словам Грэма, "хорошая новость" заключается в том, что ЕС значительно сократил объемы импорта нефти и газа, но не прекратил полностью.
Что касается покупки российской нефти, то сейчас это практически ограничивается Венгрией и Словакией. Я надеюсь и ожидаю, что они вскоре сделают шаг, чтобы помочь нам положить конец этой кровавой бойне. Если нет, то последствия будут неизбежны,
– подчеркнул сенатор.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко не обошел сообщение Грэма по Венгрии и Словакии.
Сенатор Грэм хорошо проехался,
– кратко прокомментировал Коваленко.
Почему Словакия и Венгрия продолжают покупать нефть у России?
После начала полномасштабного вторжения в Украину Евросоюз ограничил поставки российской нефти, введя санкции против России. Однако некоторым странам, которые не имеют выхода к морю, позволили закупать нефть у Москвы при условии постепенного уменьшения зависимости от нее.
Однако, если Болгария, Австрия и Чехия смогли диверсифицировать поставки, то Венгрия и Словакия до сих пор остались практически полностью зависимыми от российской нефти. По мнению аналитиков, дело в том, что в этих поставках из России скрыта коррупционная составляющая.
Отказ от российской нефти: что известно?
В начале сентября Трамп присоединился в дистанционном формате к "Коалиции желающих", на которой обсуждалась помощь Украине. Во время звонка американский президент призвал ЕС полностью отказаться от покупки российской нефти, ведь эти средства, по его словам, "помогают финансировать войну в Украине".
По информации источников, в ответ европейские лидеры отметили президенту, что в Европе российскую нефть непосредственно закупают только Венгрия и Словакия.
Впрочем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после этого заявил, что президент США не посылал Будапешту никаких официальных сигналов или требований о прекращении закупки российской нефти.
В то же время США хотят, чтобы страны “Большой семерки” ввести пошлины до 100% на импорт российской нефти из Китая и Индии, чтобы усилить давление на Россию и заставить Путина искать мира в Украине.