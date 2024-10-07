Найбільший банк Кіпру закрив десятки тисяч рахунків росіян з 2022 року

Потужний банк Кіпру з 2022 року закрив десятки тисяч рахунків росіян. Кредитор зробив виняток лише для однієї групи осіб. Ба більше, цей банк перевіряє свою базу клієнтів ще з 2014 року.

Потужний банк Кіпру закрив десятки тисяч рахунків росіян

Найбільший банк Кіпру з 2022 року закрив орієнтовно 20 тисяч рахунків, які належали росіянам. Про це повідомили російські ЗМІ. Йдеться про Bank of Cyprus.

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Рахунки, які закрив кіпрський банк, належать 7 тисячам російських клієнтів. Кредитор зробив виняток лише для пенсіонерів. Про це розповів представник банку Карен Ле Канну.

Він також додав, що банк почав перевіряти та "чистити" базу клієнтів ще з 2014 року. Нагадаємо, саме тоді Захід запровадив санкції проти Росії через анексію Криму.

До теми! Банки у Росії почали вводити обмеження на кількість кредитних карток для клієнтів. Низка кредиторів заявила, що не буде видавати більше однієї картки одному клієнту.

Представник банку підмітив, що у 2014 році частка російських клієнтів становила 4%. За 10 років цей показник зменшилася до 0,4%.