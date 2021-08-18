Національна валюта Афганістану – афгані – встановила історичний антирекорд, оскільки звільнення виконуючого обов'язки глави місцевого центробанку Аджмала Ахмаді ускладнило політико-економічну ситуацію в країні. У неділю, 15 серпня, він покинув Афганістан, заявивши, що від'їзд колишнього президента Ашрафа Гані без створення перехідного уряду спричинив хаос.

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Стрімкий обвал а фгані

Згідно з даними Bloomberg, 17 серпня нацвалюта Афганістану впала на 1,7% – до 83,50 афгані за 1 долар США. Обвал тривав чотири дні поспіль. Минулої п'ятниці центральний банк повідомив про припинення траншів американських доларів. Це обмежило можливості фінустанови з постачання валюти та спричинило новий сплеск паніки.

Валюта різко зросла зі стабільних 81 до майже 100, а потім повернулася до 86. У суботу я провів зустрічі, щоб заспокоїти банки та обмінники,

– написав він у твітер.

Афгані встановив новий історичний антирекорд / Інфографіка Bloomberg

Варто наголосити, що більшість міжнародних резервів Афганістану знаходяться поза межами країни. У США наголосили, що таліби не зможуть отримати доступ до активів банку, які зберігаються на території їхньої країни. Крім того, американці додали, що мають можливість заблокувати допомогу Афганістану від МВФ та Всесвітнього банку. Центральний банк Афганістану інформує, що станом на 18 серпня, ситуація на валютному ринку виглядає наступним чином:

курс долара США зупинився на рівні 86,2 афгані ;

; вартість євро становить 97,58 афгані.

Обвал афгані вплинув на Пакистан

Нестабільна ситуація в Афганістані вдарила і по ринках сусідньому Пакистану. Суверенні доларові облігації держави з терміном погашення у 2031 році впали на 1,8 цента. Це рекордно низький рівень з моменту їх розміщення у березні. За даними індексу Bloomberg Barclays, пакистанські облігації 16 серпня продемонстрували найгіршу динаміку на ринках Азії. Ця ситуація занепокоїла інвесторів, оскільки вони остерігаються, що "глобальні сили можуть спробувати ізолювати Пакистан через те, що країна може підтримати талібів".