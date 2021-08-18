Национальная валюта Афганистана – афгани – установила исторический антирекорд, поскольку увольнение исполняющего обязанности главы местного центробанка Аджмала Ахмади усложнило политико-экономическую ситуацию в стране. В воскресенье, 15 августа, он покинул Афганистан, заявив, что отъезд бывшего президента Ашрафа Гани без создания переходного правительства вызвал хаос.
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Стремительный обвал афгани
Согласно данным Bloomberg, 17 августа нацвалюта Афганистана упала на 1,7% – до 83,50 афгани за 1 доллар США. Обвал продолжался четыры дня подряд. В прошлую пятницу центральный банк сообщил о прекращении траншей американских долларов. Это ограничило возможности финучреждения по снабжению валюты и привело новый всплеск паники.
Валюта резко возросла из стабильных 81 до почти 100, а затем вернулась к 86. В субботу я провел встречи, чтобы успокоить банки и обменники,
– написал он в твиттер.
Афгани установил новый исторический антирекорд / Инфографика Bloomberg
Стоит отметить, что большинство международных резервов Афганистана находятся за пределами страны. В США отметили, что талибы не смогут получить доступ к активам банка, которые хранятся на территории их страны. Кроме того, американцы добавили, что имеют возможность заблокировать помощь Афганистану от МВФ и Всемирного банка. Центральный банк Афганистана информирует, что по состоянию на 18 августа, ситуация на валютном рынке выглядит следующим образом:
- курс доллара США остановился на уровне 86,2 афгани;
- стоимость евро составляет 97,58 афгани.
Обвал афгани влияние на Пакистан
Нестабильная ситуация в Афганистане ударил и по рынкам соседнем Пакистана. Суверенные долларовые облигации государства со сроком погашения в 2031 году упали на 1,8 цента. Это рекордно низкий уровень с момента их размещения в марте. По данным индекса Bloomberg Barclays, пакистанские облигации 16 августа продемонстрировали худшую динамику на рынках Азии. Эта ситуация обеспокоила инвесторов, так как они опасаются, что «глобальные силы могут попытаться изолировать Пакистан из-за того, что страна может поддержать талибов".