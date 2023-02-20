За словами людей, які обізнані із ситуацією, країни колективного Заходу можуть обмежити торгівлю російськими діамантами. Проте додають, що це рішення ЄС та G7 не є неминучим, адже процес відстеження діамантів на глобальному ринку надзвичайно складний.
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G7 та ЄС обговорюють російські діаманти
Попередні спроби запровадити санкційні обмеження проти сектору дорогоцінних каменів російського походження зазнали краху. Головна причина – опір країн-імпортерів. Зокрема, йдеться про Бельгію, яка є світовим центром діамантової промисловості.
Вони наголошували, що виступають проти цього кроку, оскільки це призведе до переміщення відповідних операцій в інше місце, де буде відсутній механізм відстеження дорогоцінного каміння.
Наразі походження діамантів стає відомим безпосередньо на першому етапі ланцюжка постачання. Цьому сприяє видання сертифіката у рамках Кімберлійського процесу, головна ціль якого – припинення продажу кривавих діамантів, які використовували для фінансування воєн. Проте далі процес відстеження стає суттєво складнішим.
Після цього оброблені камені часто змішують у торгових будинках. Ба більше, оригінальний сертифікат змінюють на документи про так зване "змішане походження". Відтак стає майже неможливо з'ясувати, де врешті-решт продають діаманти з Росії.
Водночас двоє з джерел додають, що країни G7 можуть виступити із відповідною заявою вже на наступному тижні, аби підтримати тиск на Росію напередодні річниці повномасштабного вторгнення в Україну.
Нагадаємо, що російський гірничодобувний гігант "Алроса" потрапив під американські санкції. На цю компанію припадає третина загальносвітового обсягу торгівлі алмазами. У валютному еквіваленті йдеться про 80 мільярдів доларів. Проте це вплив цих санкцій є вкрай обмеженим через те, що торгівля загалом зосереджена на інших ринках. Наприклад, в Індії, яка продовжує активно співпрацювати з Росією у різних сферах.