По словам людей, осведомленных о ситуации, страны коллективного Запада могут ограничить торговлю российскими бриллиантами. Однако добавляют, что решение ЕС и G7 не является неизбежным, ведь процесс отслеживания бриллиантов на глобальном рынке чрезвычайно сложен.

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G7 и ЕС обсуждают российские бриллианты

Предыдущие попытки ввести санкционные ограничения против сектора драгоценных камней русского происхождения потерпели крах. Главная причина - сопротивление стран-импортеров. В частности, речь идет о Бельгии, являющейся мировым центром бриллиантовой промышленности.

Они отмечали, что выступают против этого шага, поскольку это приведет к перемещению соответствующих операций в другое место, где отсутствует механизм отслеживания драгоценных камней.

Важно! Трейдеры подчеркивают, что для эффективности санкций необходимо создать механизм отслеживания пути драгоценных камней.

В настоящее время происхождение бриллиантов становится известным непосредственно на первом этапе цепочки снабжения. Этому способствует издание сертификата в рамках Кимберлийского процесса, главная цель которого – прекращение продаж кровавых бриллиантов, которые использовали для финансирования войн. Однако далее процесс отслеживания становится существенно более сложным.

После этого отделанные камни часто смешивают в торговых домах. Более того, оригинальный сертификат меняют на документы о так называемом "смешанное происхождение" Поэтому становится почти невозможно выяснить, где в конце концов продают бриллианты из России.

В то же время два из источников добавляют, что страны G7 могут выступить с соответствующим заявлением уже на следующей неделе, чтобы поддержать давление на Россию в преддверии годовщины полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, что российский горнодобывающий гигант "Алроса" попал под американские санкции. Эта компания занимает треть общемирового объема торговли алмазами. В валютном эквиваленте речь идет о 80 миллиардов долларов. Однако это влияние этих санкций крайне ограничено из-за того, что торговля в целом сосредоточена на других рынках. К примеру, в Индии, которая продолжает активно сотрудничать с Россией в разных сферах.