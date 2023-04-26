Глава Мінфіну США розповіла, чи є загроза статусу долара у світі

Очільниця американського Міністерства прокоментувала санкції проти держави-агресорки – Росії. Під час інтерв'ю також виникло питання про гегемонію долара США у світі. Що про це сказала чиновниця – далі у тексті.

Джанет Єллен заявила, що санкції обмежують доходи Росії, а також позбавляють її ресурсів. Ба більше, тепер Кремль змушений звертатися із запитом про зброю до Ірану та Північної Кореї. Крім того, очільниця Мінфіну додала, що США співпрацюють із партнерами у світі у контексті санкційного тиску на офіційну Москву.

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Крім того, очільниця Мінфіну додала, що США співпрацюють із партнерами у світі у контексті санкційного тиску на офіційну Москву.

Глава Мінфіну США про загрозу для статусу долара у світі

Водночас журналіст поцікавився, чи можуть санкції проти Росії, чи інших режимів становити загрозу для гегемонії долара США у світі. Нагадаємо, що саму цю валюту використовують найбільше у рамках міжнародної торгівлі. Крім того, долар – це головна резервна валюта світу.

Що таке гегемонія Це провідна роль, перевага в силі, впливі, керівництві.

Єллен так прокоментувала:

Існує ризик, якщо ми використовуємо фінансові санкції, пов'язані з доларом США, що з часом це може підірвати гегемонію долара. Але це вкрай важливий інструмент, який ми стараємося використовувати з розумом.

Американська чиновниця визначала, що у таких країн як Китай, Росія чи Іран, на цьому фоні виникає прагнення знайти альтернативу для долара США. Водночас Джанет Єллен наголосила, що саме долар має статус глобальної валюти не просто так. За її словами, іншим країнам нелегко знайти альтернативу з такими ж властивостями.

До теми! У березні зафіксували зростання частки юаня у міжнародних платежах. Китайська валюта на сьогодні займає 7 сходинку за обсягом використання грошових одиниць на глобальному ринку, але це без врахування показників євро.

Очільниця Мінфіну підкреслила, що у США не бачать жодної іншої країни з необхідною інфраструктурою, завдяки якій інша валюта могла б виконувати таку ж роль як американський долар.