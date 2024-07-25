У Росії можуть заборонити євро і долар: чим це загрожує рублю

Подейкують, що у Росії думають над забороною євро та долара. Для росіян, які мають збереження у валюті, це стане неприємним ударом з боку влади.

Однак глобально такий крок може не принести кардинальних змін для Росії. Чому так відбувається, 24 Каналу розповів економіст Максим Блант.

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Чи введуть у Росії заборону на валюту

За неофіційною інформацією, глава Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна прогнозує, що восени цьогоріч можуть заборонити євро та рубль. Якщо таку заборону справді впровадять, то долар коштуватиме близько 400 рублів.

Курс може бути яким завгодно. Але першим часом ціни не будуть особливо відрізнятись від теперішніх. 400 рублів – це багацько, фактично гіперінфляція. З іншого боку, якщо перерахувати деталі для "Лексусів" та "Мерседесів", приблизно такий курс і є зараз,

– зазначив Максим Блант.

Зараз курс валют у Росії перетворився в абстракцію. Але такі серйозні зміни як заборона рубля та євро – це справді радикальний крок навіть для Кремля.

"Я не бачу поки, щоб глава Центробанку Набіулліна погодилася на такий крок. Вона є ключовою фігурою в економічному блоці, і її головним "козирем" є те, що рубль, попри санкції та обмеження Заходу, залишається конвертованою валютою. Тож, думаю, це спекуляції", – пояснив економіст.

Хоч варто відзначити, що теоретично після заборони євро та долара у Росії мало що зміниться. Вже зараз торгівля перейшла на юані та рублі. 47% всіх внутрішньоторгових угод було здійснено за рублі. Китайські банки вже неохоче та з побоюваннями погоджуються на російські рублі, особливо ті, хто купує нафту. Хоч зараз і з цим, через вторинні санкції, виникають проблеми.