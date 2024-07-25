Однако глобально такой шаг может не принести кардинальных изменений для России. Почему так происходит, 24 Каналу рассказал экономист Максим Блант.

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Введут ли в России запрет на валюту

По неофициальной информации, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина прогнозирует, что осенью этого года могут запретить евро и рубль. Если такой запрет действительно введут, то доллар будет стоить около 400 рублей.

Курс может быть каким угодно. Но первое время цены не будут особо отличаться от нынешних. 400 рублей – это много, фактически гиперинфляция. С другой стороны, если пересчитать детали для "Лексусов" и "Мерседесов", примерно такой курс и есть сейчас,

– отметил Максим Блант.

Сейчас курс валют в России превратился в абстракцию. Но такие серьезные изменения как запрет рубля и евро – это действительно радикальный шаг даже для Кремля.

"Я не вижу пока, чтобы глава Центробанка Набиуллина согласилась на такой шаг. Она является ключевой фигурой в экономическом блоке, и ее главным "козырем" является то, что рубль, несмотря на санкции и ограничения Запада, остается конвертируемой валютой. Поэтому, думаю, это спекуляции", – объяснил экономист.

Хотя стоит отметить, что теоретически после запрета евро и доллара в России мало что изменится. Уже сейчас торговля перешла на юани и рубли. 47% всех внутриторговых сделок было осуществлено за рубли. Китайские банки уже неохотно и с опаской соглашаются на российские рубли, особенно те, кто покупает нефть. Хотя сейчас и с этим, из-за вторичных санкций, возникают проблемы.