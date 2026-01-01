Тепер у цій країні ходять євро:важливі зміни з 1 січня

З 1 січня 2026 року Болгарія стає частиною єврозони. Відповідно, там починають ходити євро. Цей перехід був запланований давніше і затверджений Радою ЄС.

Що відомо про перехід Болгарії на євро?

Болгарія стане 21 країною, яка належить до єврозони, повідомляє 24 Канал з посиланням на Раду ЄС.

Стефані Лосе Міністерка економіки Данії Болгарія посідає своє місце 21-го члена єврозони. Це знаменує собою кульмінацію ретельного процесу вступу Болгарії, що включає ретельний аналіз та інтенсивну підготовку. Я щиро вітаю Болгарію та болгарський народ з цим величезним досягненням.

Що важливо знати про перехід Болгарії на євро:

перехід відбуватиметься поступово;

на початку буде встановлено такий курс обміну: за 1 євро доведеться віддати – 1,95583 болгарського лева.

Після переходу на євро, залишиться 6 країн з 27 членів ЄС, які не належать до єврозони:

Польща;

Чехія;

Румунія;

Угорщина;

Швеція;

Данія.

Ці країни введення євро найближчим часом не планують, повідомляє Reuters. Таких змін не передбачається через:

те, що ці країни не планують вводити євро через політичні причини;

до того ж ці держави не відповідають встановленим економічним критеріям.

Що ще потрібно знати про перехід Болгарії на євро?