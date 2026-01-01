Тепер у цій країні ходять євро:важливі зміни з 1 січня
- З 1 січня 2026 року Болгарія стане частиною єврозони, переходячи на євро за курсом 1 євро = 1,95583 болгарського лева.
- Після цього залишиться 6 країн-членів ЄС, які не належать до єврозони: Польща, Чехія, Румунія, Угорщина, Швеція та Данія.
З 1 січня 2026 року Болгарія стає частиною єврозони. Відповідно, там починають ходити євро. Цей перехід був запланований давніше і затверджений Радою ЄС.
Що відомо про перехід Болгарії на євро?
Болгарія стане 21 країною, яка належить до єврозони, повідомляє 24 Канал з посиланням на Раду ЄС.
Болгарія посідає своє місце 21-го члена єврозони. Це знаменує собою кульмінацію ретельного процесу вступу Болгарії, що включає ретельний аналіз та інтенсивну підготовку. Я щиро вітаю Болгарію та болгарський народ з цим величезним досягненням.
Що важливо знати про перехід Болгарії на євро:
- перехід відбуватиметься поступово;
- на початку буде встановлено такий курс обміну: за 1 євро доведеться віддати – 1,95583 болгарського лева.
Після переходу на євро, залишиться 6 країн з 27 членів ЄС, які не належать до єврозони:
- Польща;
- Чехія;
- Румунія;
- Угорщина;
- Швеція;
- Данія.
Ці країни введення євро найближчим часом не планують, повідомляє Reuters. Таких змін не передбачається через:
- те, що ці країни не планують вводити євро через політичні причини;
- до того ж ці держави не відповідають встановленим економічним критеріям.
Що ще потрібно знати про перехід Болгарії на євро?
Болгари неоднозначно поставилися до переходу країни на євро. Деякі висловилися проти. Причиною цього є те, що громадяни очікують зростання цін в результаті переходу. Однак є і ті, хто повністю підтримує вступ у єврозону.
Болгарська влада обіцяє врегулювати ситуацію. Планується здійснення заходів контролю, аби не допустити необґрунтованого підвищення вартості товарів внаслідок переходу на євро.