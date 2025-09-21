ЄС ухвалив рішення про виведення з обігу 500 євро ще 27 квітня 2019 року. При чому, ця банкнота досі "ходить".

Чи можна використовувати 500 євро зараз?

Зараз 500 євро вважаються чинним платіжним засобом. Тобто, їх можна використовувати для розрахунків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

Що відомо про виведення 500 євро:

500 євро були у першій серії купюр, з другої – цю банкноту вилучили;

виводити з обігу 500 євро вирішили через те, що цю банкноту занадто часто підробляли та використовували в шахрайських цілях;

спочатку цю банкноту перестали друкувати, тепер її поступово вилучають

Зауважимо, що у другій серії максимальний номінал банкноти – 200. Також там представлені банкноти – 5, 10, 20, 50 і 100 євро.

Зверніть увагу! Ви маєте право обміняти цю банкноту в будь-якому національному центральному банку, який належить до єврозони.

Як змінився курс євро у версні 2025?

Протягом вересня курс євро залишатиметься стабільним.Коливання будуть незначні, в межах – 48 – 49,50 гривень.

Євро залишається валютою, що більш чутлива до кон'юнктури. Разом з цим, протягом 22 – 28 вересня вагомих змін очікувати не варто. В цей період євровалюта наврядчи перевищить 49 гривень.

