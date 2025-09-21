ЕС принял решение о выводе из обращения 500 евро еще 27 апреля 2019 года. При чем, эта банкнота до сих пор "ходит".

Можно ли использовать 500 евро сейчас?

Сейчас 500 евро считаются действующим платежным средством. То есть, их можно использовать для расчетов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

Что известно о выводе 500 евро:

500 евро были в первой серии купюр, со второй – эту банкноту изъяли;

выводить из обращения 500 евро решили из-за того, что эту банкноту слишком часто подделывали и использовали в мошеннических целях;

сначала эту банкноту перестали печатать, теперь ее постепенно изымают

Заметим, что во второй серии максимальный номинал банкноты – 200. Также там представлены банкноты – 5, 10, 20, 50 и 100 евро.

Обратите внимание! Вы имеете право обменять эту банкноту в любом национальном центральном банке, который принадлежит к еврозоне.

Как изменился курс евро в сентябре 2025 года?

В течение сентября курс евро останется стабильным, колебания будут незначительны, в пределах – 48 – 49,50 гривны.

Евро остается валютой, более чувствительной к конъюнктуре. Вместе с этим, течение 22 – 28 сентября весомых изменений ожидать не стоит. В этот период евровалюта вряд ли превысит 49 гривен.

