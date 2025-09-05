Голова центрального банку Данії Крістіан Кеттель Томсон заявив, що для його країни був би вигідним перехід на євро. Це, зокрема, допоможе збільшити вплив у ЄС.

Для чого Данії перехід на євро?

Крістіан Томсен наголосив, що Данія уже є частиною єврозони в макроекономічному сенсі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Зверніть увагу! Голова Центробанку має на увазі, що данська крона має фіксований курс і прив'язна до євро. Місцева валюта стабільна. Зараз данська крона утримується в межах 2,25%, відносно євро.

Прив'язка данської крони до євро, фактично, призводить до того, що монетарна політика Данії прямо залежить від рішень ЄЦБ. Проте сама країна на ці зміни не має достатнього впливу.

Крістіан Кеттель Томсон Голова Центрального банку Данії Я думаю, причини треба шукати в тому, чи хотіли б ви бачити Данію більш інтегрованою в європейське співробітництво? Ми беремо участь у співпраці ЄС загалом, але ЄЦБ або євро – це досить важлива частина цього.

Крістіан зауважив, що прийняття єдиної валюти скоріше є політичним рішенням. Також він наголосив на позиції місцевого населення. За словами голови Центробанку, більшість данців підтримує теперішню систему фіксованого обмінного курсу.

Чому в Данії валюта не євро? У 1992 році Данія не стала впроваджувати євро. Під час референдуму 2000 року, це рішення було утверджено ще раз. Місцевий уряд продовжує уникати цієї теми, ставлячись до таких змін доволі скептично.

Яка ситуація з євро в Україні зараз?

В Україні курс євро стабільний. Він відчутно зріс з початку року. Проте, ці зміни були очікувані, а коливання, що відбуваються, незначні.

Протягом вересня курс євро не буде сильно змінюватись. Він коливатиметься в межах – 48 – 49,50 гривень. Зауважимо, що на курс євро в Україні найбільше впливає співвідношення цієї валюти до долара.

