Глава центрального банка Дании Кристиан Кеттель Томсон заявил, что для его страны был бы выгодным переход на евро. Это, в частности, поможет увеличить влияние в ЕС.

Для чего Дании переход на евро?

Кристиан Томсен отметил, что Дания уже является частью еврозоны в макроэкономическом смысле, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Обратите внимание! Глава Центробанка имеет в виду, что датская крона имеет фиксированный курс и привязана к евро. Местная валюта стабильна. Сейчас датская крона удерживается в пределах 2,25%, относительно евро.

Привязка датской кроны к евро, фактически, приводит к тому, что монетарная политика Дании напрямую зависит от решений ЕЦБ. Но сама страна на эти изменения не имеет достаточного влияния.

Кристиан Кеттель Томсон Председатель Центрального банка Дании Я думаю, причины надо искать в том, хотели бы вы видеть Данию более интегрированной в европейское сотрудничество? Мы участвуем в сотрудничестве ЕС в целом, но ЕЦБ или евро – это довольно важная часть этого.

Кристиан заметил, что принятие единой валюты скорее является политическим решением. Также он отметил позицию местного населения. По словам главы Центробанка, большинство датчан поддерживает нынешнюю систему фиксированного обменного курса.

Почему в Дании валюта не евро? В 1992 году Дания не стала внедрять евро. Во время референдума 2000 года, это решение было утверждено еще раз. Местное правительство продолжает избегать этой темы, относясь к таким изменениям довольно скептически.

Какова ситуация с евро в Украине сейчас?

В Украине курс евро стабильный. Он ощутимо вырос с начала года. Однако эти изменения были ожидаемы, а колебания, происходящие сейчас, незначительны.

В течение сентября курс евро не будет сильно меняться. Он будет колебаться в пределах – 48 – 49,50 гривны. Заметим, что на курс евро в Украине больше всего влияет соотношение этой валюты к доллару.

