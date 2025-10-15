ЄЦБ ухвалив рішення вивести 500 євро з обігу. Цю купюру перестали випускати ще у 2019 році, проте ходить вона і зараз.

Чому 500 євро виводять з обігу?

Банкнота 500 євро належить до першої серії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

Нагадаємо! До першої серії, випущеної у 2002 році, належать банкноти номіналами: 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 євро.

Річ у тім, що 500 євро часто підробляли і використовували шахраї. Така ситуація непокоїла регулятора, саме тому наступна серія купюр вийшла без цього номіналу. Що відомо про другий випуск євро:

у другу серію входили номінали 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро;

назву ця серія отримала "Європа", адже там зображено міфічного персонажа – принцесу Європи;

випускалися ці банкноти з 2013 по 2019 роки.

Друга серія, також відома як серія "Європа", була розроблена для того, щоб зробити банкноти євро більш захищеними від підробок та довговічнішими. Це означає, що банкноти потрібно буде замінювати рідше, щоб мінімізувати їхній вплив на довкілля та звести витрати до мінімуму,

– зазначає ЄЦБ.

Важливо! Якщо ви не хочете використовувати 500 євро, обміняйте цю банкноту у будь-якому національному центральному банку єврозони.

Що потрібно знати про курс євро у жовтні 2025?

Курс євро в Україні залишається стабільним. Протягом жовтня очікуються зміни в діапазоні: від 47,50 до 49,50 гривні.

А з 13 по 19 жовтня на міжбанку курс перебуватиме в межах 48 – 49 гривень за євро. Своєю чергою на готівковому ринку люфт очікується: 48 – 49,50 гривень за євро.

Зверніть увагу! Станом на 14 жовтня, офіційний курс євро в Україні – 41,61 гривні, повідомляє НБУ.