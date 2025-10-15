ЕЦБ принял решение вывести 500 евро из обращения. Эту купюру перестали выпускать еще в 2019 году, однако ходит она и сейчас.

Почему 500 евро выводят из обращения?

Банкнота 500 евро относится к первой серии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

Напомним! К первой серии, выпущенной в 2002 году, принадлежат банкноты номиналами: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.

Дело в том, что 500 евро часто подделывали и использовали мошенники. Такая ситуация беспокоила регулятора, именно поэтому следующая серия купюр вышла без этого номинала. Что известно о втором выпуске евро:

во вторую серию входили номиналы 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро;

название эта серия получила "Европа", ведь там изображен мифический персонаж – принцесса Европы;

выпускались эти банкноты с 2013 по 2019 годы.

Вторая серия, также известная как серия "Европа", была разработана для того, чтобы сделать банкноты евро более защищенными от подделок и более долговечными. Это означает, что банкноты нужно будет заменять реже, чтобы минимизировать их влияние на окружающую среду и свести расходы к минимуму,

– отмечает ЕЦБ.

Важно! Если вы не хотите использовать 500 евро, обменяйте эту банкноту в любом национальном центральном банке еврозоны.

Что нужно знать о курсе евро в октябре 2025 года?

Курс евро в Украине остается стабильным. В течение октября ожидаются изменения в диапазоне: от 47,50 до 49,50 гривны.

А с 13 по 19 октября на межбанке курс будет находиться в пределах 48 – 49 гривен за евро. В свою очередь на наличном рынке люфт ожидается: 48 – 49,50 гривны за евро.

Обратите внимание! По состоянию на 14 октября, официальный курс евро в Украине – 41,61 гривны, сообщает НБУ.