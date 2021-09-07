На Європу чекає скрутна зима, – експерти про рекордні ціни на газ

Вартість газу та електроенергії у Європі сягає рекордних показників. Експерти у сфері енергетики переконані, що і це не межа.

Ціни ростуть

Подорожчання газу тягне за собою ріст цін на електроенергію. На додачу зростає попит, адже все більше компаній повертаються до повноцінної роботи, а працівники – в офіси.

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Зростання цін підживлює інфляцію – в Німеччині вона вже досягла найбільшого рівня з 2008 року. У серпні вона склала 3,4%. А загалом у Єврозоні показник сягнув 3%.

Взимку буде гірше

Зазначимо, що у серпні в Європі вперше в історії ціна на газ перевищила позначку у 600 доларів за тисячу кубічних метрів.

Ціни зростають, попри те, що все ще літо, коли попит зазвичай низький, звертає увагу Жульєн Хоарау, керівник EnergyScan. Це викликає занепокоєння, оскільки:

запаси газу у Європі на вкрай низькому рівні;

скорочується виробництво відновлювальних джерел енергії через погодні умови;

Європа стикається з перебоями у видобутку власних ресурсів.

Проблеми ще навіть не почалися. Європу чекає дуже жорстка зима,

– попереджає Хоарау.

Як зростуть ціни

За даними Citigroup Inc., ціни на газ та електроенергію в Європі можуть збільшити рахунок європейців за комунальні послуги на 20% цієї зими.

Перспектива енергетичної бідності може швидко заполонити всю Європу цієї зими,

– зазначив аналітик Citi Аластер Сайм.

Ціни на газ в Україні