Ціни ростуть
Подорожчання газу тягне за собою ріст цін на електроенергію. На додачу зростає попит, адже все більше компаній повертаються до повноцінної роботи, а працівники – в офіси.
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Зростання цін підживлює інфляцію – в Німеччині вона вже досягла найбільшого рівня з 2008 року. У серпні вона склала 3,4%. А загалом у Єврозоні показник сягнув 3%.
Взимку буде гірше
Ціни зростають, попри те, що все ще літо, коли попит зазвичай низький, звертає увагу Жульєн Хоарау, керівник EnergyScan. Це викликає занепокоєння, оскільки:
- запаси газу у Європі на вкрай низькому рівні;
- скорочується виробництво відновлювальних джерел енергії через погодні умови;
- Європа стикається з перебоями у видобутку власних ресурсів.
Проблеми ще навіть не почалися. Європу чекає дуже жорстка зима,
– попереджає Хоарау.
Як зростуть ціни
За даними Citigroup Inc., ціни на газ та електроенергію в Європі можуть збільшити рахунок європейців за комунальні послуги на 20% цієї зими.
Перспектива енергетичної бідності може швидко заполонити всю Європу цієї зими,
– зазначив аналітик Citi Аластер Сайм.
Ціни на газ в Україні
- Ціни на газ для населення в Україні також ростуть. Напередодні початку опалювального сезону постачальники встановили місячний тариф в межах 7,99 – 20,96 гривні за кубометр газу.
- Зокрема постачальник останньої надії "Нафтогаз" збільшив тариф на 22 копійки до 12 гривень у вересні.