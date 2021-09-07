Ціни ростуть

Подорожчання газу тягне за собою ріст цін на електроенергію. На додачу зростає попит, адже все більше компаній повертаються до повноцінної роботи, а працівники – в офіси.

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Зростання цін підживлює інфляцію – в Німеччині вона вже досягла найбільшого рівня з 2008 року. У серпні вона склала 3,4%. А загалом у Єврозоні показник сягнув 3%.

Зазначимо, що у серпні в Європі вперше в історії ціна на газ перевищила позначку у 600 доларів за тисячу кубічних метрів.

Взимку буде гірше

Ціни зростають, попри те, що все ще літо, коли попит зазвичай низький, звертає увагу Жульєн Хоарау, керівник EnergyScan. Це викликає занепокоєння, оскільки:

запаси газу у Європі на вкрай низькому рівні;

скорочується виробництво відновлювальних джерел енергії через погодні умови;

Європа стикається з перебоями у видобутку власних ресурсів.

Проблеми ще навіть не почалися. Європу чекає дуже жорстка зима,

– попереджає Хоарау.

Як зростуть ціни

За даними Citigroup Inc., ціни на газ та електроенергію в Європі можуть збільшити рахунок європейців за комунальні послуги на 20% цієї зими.

Перспектива енергетичної бідності може швидко заполонити всю Європу цієї зими,

– зазначив аналітик Citi Аластер Сайм.

Ціни на газ в Україні