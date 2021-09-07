Цены растут

Подорожание газа влечет за собой рост цен на электроэнергию. В дополнение растет спрос, ведь все больше компаний возвращаются к полноценной работе, а работники – в офисы.

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Рост цен подпитывает инфляцию – в Германии она уже достигла наибольшего уровня с 2008 года. В августе она составила 3,4% . В целом в Еврозоне показатель достиг 3%.

Отметим, что в августе в Европе впервые в истории цена на газ превысила отметку в 600 долларов за тысячу кубических метров.

Зимой будет хуже

Цены растут, несмотря на то, что все еще лето, когда спрос обычно низкий, обращает внимание Жульен Хоарау, руководитель EnergyScan. Это вызывает беспокойство, поскольку:

запасы газа в Европе на крайне низком уровне;

сокращается производство возобновляемых источников энергии из-за погодных условий;

Европа сталкивается с перебоями в добыче собственных ресурсов.

Проблемы еще даже не начались. Европу ждет очень жесткая зима,

– предупреждает Хоарау.

Как вырастут цены

По данным Citigroup Inc., цены на газ и электроэнергию в Европе могут увеличить счет европейцев за коммунальные услуги на 20% этой зимой.

Перспектива энергетической бедности может быстро заполнить всю Европу этой зимой,

– отметил аналитик Citi Аластер Сайм.

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