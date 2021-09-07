Цены растут
Подорожание газа влечет за собой рост цен на электроэнергию. В дополнение растет спрос, ведь все больше компаний возвращаются к полноценной работе, а работники – в офисы.
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Рост цен подпитывает инфляцию – в Германии она уже достигла наибольшего уровня с 2008 года. В августе она составила 3,4%. В целом в Еврозоне показатель достиг 3%.
Зимой будет хуже
Цены растут, несмотря на то, что все еще лето, когда спрос обычно низкий, обращает внимание Жульен Хоарау, руководитель EnergyScan. Это вызывает беспокойство, поскольку:
- запасы газа в Европе на крайне низком уровне;
- сокращается производство возобновляемых источников энергии из-за погодных условий;
- Европа сталкивается с перебоями в добыче собственных ресурсов.
Проблемы еще даже не начались. Европу ждет очень жесткая зима,
– предупреждает Хоарау.
Как вырастут цены
По данным Citigroup Inc., цены на газ и электроэнергию в Европе могут увеличить счет европейцев за коммунальные услуги на 20% этой зимой.
Перспектива энергетической бедности может быстро заполнить всю Европу этой зимой,
– отметил аналитик Citi Аластер Сайм.
Цены на газ в Украине
- Цены на газ для населения в Украине также растут. Накануне начала отопительного сезона поставщики установили месячный тариф в пределах 7,99 – 20,96 гривны за кубометр газа.
- В частности поставщик последней надежды "Нафтогаз" увеличил тариф на 22 копейки до 12 гривен в сентябре.