Цены растут

Подорожание газа влечет за собой рост цен на электроэнергию. В дополнение растет спрос, ведь все больше компаний возвращаются к полноценной работе, а работники – в офисы.

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Рост цен подпитывает инфляцию – в Германии она уже достигла наибольшего уровня с 2008 года. В августе она составила 3,4%. В целом в Еврозоне показатель достиг 3%.

Зимой будет хуже

Цены растут, несмотря на то, что все еще лето, когда спрос обычно низкий, обращает внимание Жульен Хоарау, руководитель EnergyScan. Это вызывает беспокойство, поскольку:

  • запасы газа в Европе на крайне низком уровне;
  • сокращается производство возобновляемых источников энергии из-за погодных условий;
  • Европа сталкивается с перебоями в добыче собственных ресурсов.

Проблемы еще даже не начались. Европу ждет очень жесткая зима,
предупреждает Хоарау.

Как вырастут цены

По данным Citigroup Inc., цены на газ и электроэнергию в Европе могут увеличить счет европейцев за коммунальные услуги на 20% этой зимой.

Перспектива энергетической бедности может быстро заполнить всю Европу этой зимой,
отметил аналитик Citi Аластер Сайм.

Цены на газ в Украине

  • Цены на газ для населения в Украине также растут. Накануне начала отопительного сезона поставщики установили месячный тариф в пределах 7,99 – 20,96 гривны за кубометр газа.
  • В частности поставщик последней надежды "Нафтогаз" увеличил тариф на 22 копейки до 12 гривен в сентябре.