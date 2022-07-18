Європейські танкери продовжують перевозити російську нафту, – WSJ

Власники європейських суден прагнуть перевезти якомога більше російської нафти до набуття грудневих енергетичних санкцій. Також зросла кількість поставок російської нафти в Азію.

Європейські танкери перевозять російську нафту

Грецькі власники танкерів, які контролюють майже третину світового флоту, перевезли близько половини обсягів російської сирої нафти в травні та червні. Протягом цих двох місяців грецькі судна здійснили 151 захід у російські порти в Чорному та Балтійському морях, з гідно з даними Lloyd’s List Intelligence.

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Зауважте, що торік було лише 89 заходів у ті самі порти. Також грецькі танкери пливуть аж до Сибіру, ​​де розміщуються китайські й російські судновласники.

Транспортування нафти з корабля на судно

Санкції ЄС передбачають, що з 5 грудня набуває чинності заборона на поставки російської нафти до Європи. Але зауважте, що перевезення за межі континенту операторами танкерів не будуть заборонені, разом з тим судна не зможуть отримати страхове покриття, що зробить будь-які плавання незаконними відповідно до міжнародного морського права.

Практика перевезення сирої нафти з корабля на судно активно використовується, коли в портах є обмежений простір для завантаження вантажу. На такий крок зазвичай ідуть судна, котрі вимикають транспондери, аби приховати не лише своє місцеперебування, а й пункт призначення вантажу.

Протягом останніх місяців біля південного грецького порту Каламата відбувалися десятки пересадок з судна на судно. Керівники судноплавства розповіли, що деякі з цих кораблів вимикають свої транспондери, щоб приховати свою позицію, додавши, що така практика може посилитися, чим ближче до набуття чинності санкцій.

Проводяться темні операції STS і дуже хитромудре приховування походження вантажу,

– сказала менеджер Lloyd’s List Intelligence Марі Бейтс.

Зростання поставок в Азію

Попри відмову західних країн, поставки до Азії навпаки стрімко зросли. Згідно з енергетичними даними Vortex, споживання російської сирої нафти в середньому збільшилось до 1,13 мільйона барелів на день у червні з 670 тисячі барелів на день у лютому.

У червні Індія видобувала приблизно один мільйон барелів на день, проти фактично нульового показника у перших два місяці цього року.

Виходячи з цієї тенденції, виглядає цілком можливим, щоб Росія могла експортувати всю наявну сиру нафту без покупців з Америки чи Європейського Союзу,

– сказав головний економіст Vortexa Девід Вех.

Заборона поставок російської нафти в ЄС

Власники великих європейських танкерів вважають, що санкції можуть змусити їх тимчасово призупинити плавання приблизно третини їхнього флоту. Однак високий світовий попит на нафту змусить ці судна знову рухатися, кажуть вони.

Ніхто не може сказати, що станеться з ринком танкерів після того, як санкції почнуть діяти, але врешті-решт це може бути чистим позитивним результатом, оскільки попит на нафту все ще високий, і кораблі, ймовірно, будуть розгорнуті, щоб забирати нафту з інших місць призначення, наприклад США та Близького Сходу,

– сказав виконавчий директор грецької судноплавної компанії.

Також директор грецької судноплавної компанії, котрий побажав залишитись неназваним вважає, судна ходитимуть на більші відстані й відповідно зароблятимуть більше грошей.

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