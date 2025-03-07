Критично важливі для України: які країни залучили рекордний капітал за 10 років

Європа все більше залучає капітал. Про це свідчать рекордні показники як ринку загалом, так і європейських акцій.

Європейські акції залучили рекордний капітал

Експерти з Bank of America заявили, що європейські акції зафіксували найбільший приплив капіталу з лютого 2022 року, пише 24 Канал з посиланням на Investing.com. Цінні папери залучають кошти четвертий тиждень поспіль.

Варте уваги П'ятірка мільярдерів втратила майже 40 мільярдів доларів за день: хто "бідніє" найшвидше

За даними EPFR Global, які вказані у звіті Bank of America, за тиждень до 5 березня, рух капіталу був таким:

фонди грошового ринку залучили 53,1 мільярда доларів;

акції – 22,9 мільярда доларів;

облігації – 12 мільярда доларів;

золото – 1 мільярд доларів.

До теми! За місяць приплив капіталу в золото досягнув рекордного рівня, а саме 9,9 мільярда доларів. При цьому дорогоцінний метал суттєво зріс в ціні (+ 11%) з початку року й зафіксував новий історичний максимум, досягнувши майже 3 тисяч доларів за унцію.

З них на європейські акції припало 4,1 мільярда доларів. Європа загалом зафіксувала найбільший з серпня 2015 року приплив коштів за місяць. Йдеться про суму у розмірі 12 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що фондовий ринок США на цьому тижні за день втратив 3,6 трильйона доларів. Головна причина – мита, які Дональд Трамп запровадив на імпортні товари з Канади, Мексики та Китаю.