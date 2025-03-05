Як золото реагує на мита Трампа

У середу, 5 березня, золото демонструє позитивну динаміку на ринку. Дорогоцінний метал зростає в ціні на тлі послаблення позицій долара на ринку та політичної невизначеності на тлі введення тарифів на імпорт з Канади, Мексики та Китаю, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ціна золота на спотовому ринку зросла на 0,1% до 2918,83 долара за унцію. Днем раніше золото подорожчало приблизно на 1%. Дорогоцінний метал наближається до останнього історичного максимуму, який зафіксували 24 лютого.

Пікова ціна золота становить 2956,15 долара за унцію. З початку року золото подорожчало на 11%. Водночас ф'ючерси на золото зросли в ціні на 0,3% до 2929,70 долара за унцію.

Нагадаємо, що долар США обвалися в ціні через митну політику Трампа. Валюта впала в ціні до мінімального рівня за три місяці. Цікаво, що після перемоги Трампа на виборах долар стрімко дорожчав.