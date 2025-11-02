Нова серія євро: тепер цю банкноту не випускають

ЄЦБ випустив дві серії єврових банкнот. Друга отримала назву – "Європа" через своє оформлення.

Що відомо про другу серію євро?

Таку назву друга серія єврових банкнот отримала через те, що там зображено міфічного персонажа – принцесу Європи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

Які номінали входять у серії євро:

Перша серія – номінали 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро.

Друга серія – номінали: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро.

Зверніть увагу! Друга серія випускалась протягом 2013 – 2019 років.

500 євро не увійшли у другу серію не просто так. Річ у тім, що цю банкноту вирішили вивести з обігу повністю. Станом на зараз, вона є чинним платіжним засобом.

Як і всі номінали банкнот євро, банкнота 500 євро завжди зберігатиме свою вартість і її можна буде обміняти в будь-якому національному центральному банку єврозони в будь-який час,

– наголошує ЄЦБ.

Що потрібно знати про євро зараз?