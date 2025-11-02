Нова серія євро: тепер цю банкноту не випускають
- Друга серія єврових банкнот, випущена з 2013 по 2019 роки, не включає номінал 500 євро.
- Банкнота 500 євро залишається чинним платіжним засобом і може бути обміняна в будь-якому національному центральному банку єврозони.
ЄЦБ випустив дві серії єврових банкнот. Друга отримала назву – "Європа" через своє оформлення.
Що відомо про другу серію євро?
Таку назву друга серія єврових банкнот отримала через те, що там зображено міфічного персонажа – принцесу Європи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.
Які номінали входять у серії євро:
- Перша серія – номінали 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро.
- Друга серія – номінали: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро.
Зверніть увагу! Друга серія випускалась протягом 2013 – 2019 років.
500 євро не увійшли у другу серію не просто так. Річ у тім, що цю банкноту вирішили вивести з обігу повністю. Станом на зараз, вона є чинним платіжним засобом.
Як і всі номінали банкнот євро, банкнота 500 євро завжди зберігатиме свою вартість і її можна буде обміняти в будь-якому національному центральному банку єврозони в будь-який час,
– наголошує ЄЦБ.