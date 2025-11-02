Новая серия евро: теперь эту банкноту не выпускают

ЕЦБ выпустил две серии евровых банкнот. Вторая получила название – "Европа" из-за своего оформления.

Что известно о второй серии евро?

Такое название вторая серия евровых банкнот получила из-за того, что там изображен мифический персонаж – принцесса Европы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

Какие номиналы входят в серии евро:

Первая серия – номиналы 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.

Вторая серия – номиналы: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.

Обратите внимание! Вторая серия выпускалась в течение 2013 – 2019 годов.

500 евро не вошли во вторую серию, не просто так. Дело в том, что эту банкноту решили вывести из обращения полностью. По состоянию на сейчас, она является действующим платежным средством.

Как и все номиналы банкнот евро, банкнота 500 евро всегда будет сохранять свою стоимость и ее можно будет обменять в любом национальном центральном банке еврозоны в любое время,

– отмечает ЕЦБ.

Что нужно знать о евро сейчас?