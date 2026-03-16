Що станеться насправді, якщо Україна перейде на євро
- Перехід України на євро може призвести до зростання інфляції та ускладнення внутрішньої економічної ситуації.
- Експерти наголошують на необхідності продовження євроінтеграційних реформ і забезпечення макрофінансової стабільності перед приєднанням до єврозони.
Україна готується до вступу у ЄС. На фоні цього виникають питання, щодо переходу з гривні на євро. Тобто, приєднання української держави до єврозони. Які реальні наслідки чекають на Україну після цих змін, читайте далі.
У чому ризики переходу України на євро?
Ризиків через перехід України на євро достатньо багато. Зокрема, йдеться про зростання інфляції, вказує у коментарі 24 Каналу експерт Володимир Лепушинський.
Потрібно розуміти, що саме вища інфляція стане єдиним способом конвергенції. Себто, підвищення цін до середньоєвропейського рівня.
Важливо! В Україні, якщо брати до уваги етап відновлення, зростання рівня продуктивності, призведе до потужних процесів конвергенції. Вони будуть сильніші навіть ніж ті, що наразі панують в економіках інших країн Центрально-Східної Європи.
Наша економіка зростатиме з низьких рівнів, які є наслідком війни. Збереження національної валюти та незалежної монетарної політики дасть змогу уникнути значного зростання інфляції.
Лепушинський також зауважує, що загалом думки про приєднання України до єврозони є передчасними. Адже першочергово українська держава має:
- продовжувати здійснювати євроінтеграційні реформи;
- та забезпечувати макрофінансову стабільність в країні.
Це наближуватиме перспективи вступу до зони євро, коли така дискусія дійсно стане актуальною,
– вказав Лепушинський.
Аналітик Андрій Шевчишин вказує на те, що прив'язка до євро сильно ускладнить врегулювання внутрішньої ситуації в країні.
Зараз держава може компенсувати часткову девальвацію гривні, але при прив'язці до євро це робити не вдасться.
Шевчишин виділяє декілька основних проблем. Зокрема, імпорт в Україні суттєво випереджає експорт.
Зверніть увагу! За два перші місяці 2026 року, загальний товарообіг України сягнув 21,3 мільярда доларів. При цьому, імпорт склав 14,8 мільярда доларів, а от експорт лише – 6,5 мільярда доларів, повідомляє Державна митна служба.
Такий дисбаланс призводить до витоку валюти. І щоб зменшити попит на імпортні товари ми вдаємося до девальвації національної валюти. З прив'язкою до євро, девальвація стане неможливою,
– наголошує Шевчишин.
Які ще нюанси, щодо переходу України на євро варто врахувати?
Аби в Україні основною валютою став євро, бюджет країни має дотримуватися жорстких правил щодо дефіциту. До того ж є і інші нюанси єврозони, які не дозволять проводити гнучку політику, а це, своєю чергою, сповільнить відновлення економіки.
Потрібно враховувати саме те, що Україна перебуватиме у стадії відновлення. Відповідно, перехід на євро створить додаткові проблеми. Фактично, найкращою стратегією зараз є незмінність валюти. А уже згодом Україна може стати на шлях євроінтеграції.