Що станеться насправді, якщо Україна перейде на євро

Україна готується до вступу у ЄС. На фоні цього виникають питання, щодо переходу з гривні на євро. Тобто, приєднання української держави до єврозони. Які реальні наслідки чекають на Україну після цих змін, читайте далі.

У чому ризики переходу України на євро?

Ризиків через перехід України на євро достатньо багато. Зокрема, йдеться про зростання інфляції, вказує у коментарі 24 Каналу експерт Володимир Лепушинський.

Потрібно розуміти, що саме вища інфляція стане єдиним способом конвергенції. Себто, підвищення цін до середньоєвропейського рівня.

Важливо! В Україні, якщо брати до уваги етап відновлення, зростання рівня продуктивності, призведе до потужних процесів конвергенції. Вони будуть сильніші навіть ніж ті, що наразі панують в економіках інших країн Центрально-Східної Європи.

Володимир Лепушинський Заступник голови Національного банку України Наша економіка зростатиме з низьких рівнів, які є наслідком війни. Збереження національної валюти та незалежної монетарної політики дасть змогу уникнути значного зростання інфляції.

Лепушинський також зауважує, що загалом думки про приєднання України до єврозони є передчасними. Адже першочергово українська держава має:

продовжувати здійснювати євроінтеграційні реформи;

та забезпечувати макрофінансову стабільність в країні.

Це наближуватиме перспективи вступу до зони євро, коли така дискусія дійсно стане актуальною,

– вказав Лепушинський.

Аналітик Андрій Шевчишин вказує на те, що прив'язка до євро сильно ускладнить врегулювання внутрішньої ситуації в країні.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Зараз держава може компенсувати часткову девальвацію гривні, але при прив'язці до євро це робити не вдасться.

Шевчишин виділяє декілька основних проблем. Зокрема, імпорт в Україні суттєво випереджає експорт.

Зверніть увагу! За два перші місяці 2026 року, загальний товарообіг України сягнув 21,3 мільярда доларів. При цьому, імпорт склав 14,8 мільярда доларів, а от експорт лише – 6,5 мільярда доларів, повідомляє Державна митна служба.

Такий дисбаланс призводить до витоку валюти. І щоб зменшити попит на імпортні товари ми вдаємося до девальвації національної валюти. З прив'язкою до євро, девальвація стане неможливою,

– наголошує Шевчишин.

Які ще нюанси, щодо переходу України на євро варто врахувати?