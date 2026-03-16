Что произойдет на самом деле, если Украина перейдет на евро

Украина готовится к вступлению в ЕС. На фоне этого возникают вопросы, относительно перехода с гривны на евро. То есть, присоединение украинского государства к еврозоне. Какие реальные последствия ждут Украину после этих изменений, читайте дальше.

В чем риски перехода Украины на евро?

Рисков из-за перехода Украины на евро достаточно много. В частности, речь идет о росте инфляции, указывает в комментарии 24 Каналу эксперт Владимир Лепушинский.

Нужно понимать, что именно более высокая инфляция станет единственным способом конвергенции. То есть, повышения цен до среднеевропейского уровня.

Важно! В Украине, если принимать во внимание этап восстановления, рост уровня производительности, приведет к мощным процессам конвергенции. Они будут сильнее даже чем те, что сейчас царят в экономиках других стран Центрально-Восточной Европы.

Владимир Лепушинский Заместитель председателя Национального банка Украины Наша экономика будет расти с низких уровней, которые являются следствием войны. Сохранение национальной валюты и независимой монетарной политики позволит избежать значительного роста инфляции.

Лепушинский также отмечает, что в целом мысли о присоединении Украины к еврозоне являются преждевременными. Ведь в первую очередь украинское государство должно:

продолжать осуществлять евроинтеграционные реформы;

и обеспечивать макрофинансовую стабильность в стране.

Это будет приближать перспективы вступления в зону евро, когда такая дискуссия действительно станет актуальной,

– указал Лепушинский.

Аналитик Андрей Шевчишин указывает на то, что привязка к евро сильно усложнит урегулирование внутренней ситуации в стране.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Сейчас государство может компенсировать частичную девальвацию гривны, но при привязке к евро это делать не удастся.

Шевчишин выделяет несколько основных проблем. В частности, импорт в Украине существенно опережает экспорт.

Обратите внимание! За два первых месяца 2026 года, общий товарооборот Украины достиг 21,3 миллиарда долларов. При этом, импорт составил 14,8 миллиарда долларов, а вот экспорт только – 6,5 миллиарда долларов, сообщает Государственная таможенная служба.

Такой дисбаланс приводит к утечке валюты. И чтобы уменьшить спрос на импортные товары мы прибегаем к девальвации национальной валюты. С привязкой к евро, девальвация станет невозможной,

– отмечает Шевчишин.

Какие еще нюансы, по переходу Украины на евро стоит учесть?