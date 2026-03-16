Что произойдет на самом деле, если Украина перейдет на евро
- Переход Украины на евро может привести к росту инфляции и осложнению внутренней экономической ситуации.
- Эксперты подчеркивают необходимость продолжения евроинтеграционных реформ и обеспечения макрофинансовой стабильности перед присоединением к еврозоне.
Украина готовится к вступлению в ЕС. На фоне этого возникают вопросы, относительно перехода с гривны на евро. То есть, присоединение украинского государства к еврозоне. Какие реальные последствия ждут Украину после этих изменений, читайте дальше.
В чем риски перехода Украины на евро?
Рисков из-за перехода Украины на евро достаточно много. В частности, речь идет о росте инфляции, указывает в комментарии 24 Каналу эксперт Владимир Лепушинский.
Нужно понимать, что именно более высокая инфляция станет единственным способом конвергенции. То есть, повышения цен до среднеевропейского уровня.
Важно! В Украине, если принимать во внимание этап восстановления, рост уровня производительности, приведет к мощным процессам конвергенции. Они будут сильнее даже чем те, что сейчас царят в экономиках других стран Центрально-Восточной Европы.
Наша экономика будет расти с низких уровней, которые являются следствием войны. Сохранение национальной валюты и независимой монетарной политики позволит избежать значительного роста инфляции.
Лепушинский также отмечает, что в целом мысли о присоединении Украины к еврозоне являются преждевременными. Ведь в первую очередь украинское государство должно:
- продолжать осуществлять евроинтеграционные реформы;
- и обеспечивать макрофинансовую стабильность в стране.
Это будет приближать перспективы вступления в зону евро, когда такая дискуссия действительно станет актуальной,
– указал Лепушинский.
Аналитик Андрей Шевчишин указывает на то, что привязка к евро сильно усложнит урегулирование внутренней ситуации в стране.
Сейчас государство может компенсировать частичную девальвацию гривны, но при привязке к евро это делать не удастся.
Шевчишин выделяет несколько основных проблем. В частности, импорт в Украине существенно опережает экспорт.
Обратите внимание! За два первых месяца 2026 года, общий товарооборот Украины достиг 21,3 миллиарда долларов. При этом, импорт составил 14,8 миллиарда долларов, а вот экспорт только – 6,5 миллиарда долларов, сообщает Государственная таможенная служба.
Такой дисбаланс приводит к утечке валюты. И чтобы уменьшить спрос на импортные товары мы прибегаем к девальвации национальной валюты. С привязкой к евро, девальвация станет невозможной,
– отмечает Шевчишин.
Какие еще нюансы, по переходу Украины на евро стоит учесть?
Чтобы в Украине основной валютой стал евро, бюджет страны должен придерживаться жестких правил по дефициту. К тому же есть и другие нюансы еврозоны, которые не позволят проводить гибкую политику, а это, в свою очередь, замедлит восстановление экономики.
Нужно учитывать именно то, что Украина будет находиться в стадии восстановления. Соответственно, переход на евро создаст дополнительные проблемы. Фактически, лучшей стратегией сейчас является неизменность валюты. А уже потом Украина может стать на путь евроинтеграции.