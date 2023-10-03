13 мільярдів євро для Угорщини: чому Єврокомісія планує розморозити гроші

Схоже, що Угорщина таки зможе отримати мільярдний транзит від Євросоюзу. З'явилася інформація, що Європейська комісія готова розблокувати ці кошти до листопада.

Нагадаємо, що йдеться про суму у розмірі 13 мільярдів євро. Річ у тому, що офіційний Брюссель заблокував ще у грудні минулого року 22 мільярди євро через проблеми з верховенством права та дотриманням прав людини. Також Угорщина не підтримувала надання фінансової допомоги Україні.

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Угорщина може отримати 13 мільярдів євро від ЄС

Джерела повідомляють, що таким чином Єврокомісія прагне досягнути відразу двох цілей. По-перше, збільшити бюджет блоку до 66 мільярдів євро. По-друге, забезпечити видання фінансової допомоги Україні. Наразі йдеться про суму у розмірі 50 мільярдів євро, які передбачені на чотири роки.

НАЗК ухвалило рішення про виключення угорського банку із переліку міжнародних спонсорів війни проти України. Відомство очікує, що кредитор почне негайно виконувати взяти на себе зобов'язання.

Надання цих коштів може свідчити про перемогу для прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Політик раніше заявляв, що не погодиться на збільшення бюджету ЄС до відновлення доступу Угорщини до нього.

Відомо, що у травні Угорщина почала запроваджувати судові реформи. Це була одна з вимог офіційного Брюсселя для розблокування вище згаданих 13 мільярдів євро. Речник Єврокомісії додав, що наприкінці вересня уряд Угорщини отримав запит на роз'яснення деяких деталей щодо реформ. За його словами, комісія продовжить свою оцінку ситуації, отримавши відповіді від угорської сторони.