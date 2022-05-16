Повідомляють, що Європейська Комісія має на меті виступити з цією пропозицією у середу. Пакет може включати нові кредити для негайного надання ліквідності для офіційного Києва. Також йдеться про погодження зобов'язання щодо довгострокового фінансування України у контексті відновлення країни, згідно зі словами офіційних осіб, які знайомі з цим питанням.

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План Європейської комісії щодо фінансової допомоги для України

Розмір короткотривалої фінансової допомоги все ще обговорюють. Існує ймовірність, що ця сума ледве покриє потреби України у плані коштів приблизно за два місяці. Переважно, цей план втілюватимуть за допомогою кредитів. Речник Європейської комісії відмовився коментувати цю інформацію.

Ще один чиновник додав, що кошти для офіційного Києва виділять з бюджету Європейського Союзу та від урядів блоку. Тим самим він заперечив попередні розмови про варіант залучення коштів на ринку шляхом випуску спільних облігацій, підкріплених бюджетом Євросоюзу.

У квітні експерти Міжнародного валютного фонду підрахували, що Україні потрібно приблизно 5 мільярдів доларів на місяць щонайменше протягом кварталу для покриття фінансовий дефіцит, яку спричинило військове вторгнення Росії.

Очільниця МВФ Крісталіна Георгієва закликала до проведення фінансової підтримки України у форматі грантів, а не кредитів. Водночас масштаб підтримки від ЄС буде залежати й від того, скільки країни G7 готові вкласти у цю програму. Зустріч очільників Мінфінів цих держав запланована на другу половину тижня.

Позиції держав Євросоюзу та можливі варіанти

Держави-члени ЄС мають підписати план Європейської комісії та можуть спробувати внести певні корективи. Уряди мають досить різні погляди щодо того, як підтримувати Україну. Багато країн підтримують варіант з позиками, попри заклики МВФ. Тоді як Німеччина, наприклад, належить до того клубу держав ЄС, що виступає за надання Україні грантів.

Важливо! Цілком можливо, що врешті-решт новий пакет фінансової підтримки для України стане комбінацією позик та грантів. Ці гроші підуть на виплату зарплат, пенсій, медичних потреб.

Новий пакет підтримки буде додатковим кроком до екстрених позик для офіційного Києва у розмірі 1,2 мільярда євро, яку погодили ще у січні. Згідно з даними представника Європейської комісії, половину цієї суми Україна вже отримала, друга частина надійде найближчим часом.

Також повідомляють, що Єврокомісія має намір у середу заявити про свою прихильність щодо довготривалої підтримки відбудови України. За оцінками, йдеться про колосальні фінансові зусилля вартістю у трильйони євро.

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