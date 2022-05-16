Сообщают, что Европейская Комиссия намерена выступить с этим предложением в среду. Пакет может содержать новые кредиты для незамедлительного предоставления ликвидности для официального Киева. Также речь идет о согласовании обязательства по долгосрочному финансированию Украины в контексте восстановления страны, по словам официальных лиц, знакомых с этим вопросом.
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План Европейской комиссии относительно финансовой помощи для Украины
Размер краткосрочной финансовой помощи все еще обсуждается. Есть вероятность, что эта сумма едва покроет потребности Украины в плане средств примерно через два месяца. Преимущественно этот план будут воплощаться с помощью кредитов. Спикер Европейской комиссии отказался комментировать эту информацию.
Еще один чиновник добавил, что средства для официального Киева будут выделены из бюджета Европейского Союза и от правительств блока. Тем самым он отверг предварительные разговоры о варианте привлечения средств на рынке путем выпуска общих облигаций, подкрепленных бюджетом Евросоюза.
В апреле эксперты Международного валютного фонда подсчитали, что Украине нужно примерно 5 миллиардов долларов в месяц, по крайней мере в течение квартала, для покрытия финансового дефицита, вызванного военным вторжением России.
Глава МВФ Кристалина Георгиева призвала к проведению финансовой поддержки Украины в формате грантов, а не кредитов. В то же время, масштаб поддержки от ЕС будет зависеть и от того, сколько страны G7 готовы вложить в эту программу. Встреча глав Минфин этих государств запланирована на вторую половину недели.
Позиции государств Евросоюза и возможные варианты
Государства-члены должны подписать план Европейской комиссии и могут попытаться внести определенные коррективы. У правительств довольно разные взгляды на то, как поддерживать Украину. Многие страны поддерживают вариант с займами, несмотря на призывы МВФ. Тогда как Германия, например, среди того клуба государств ЕС, которые выступают за предоставление Украине грантов.
Новый пакет поддержки будет дополнительным шагом к экстренным займам для официального Киева в размере 1,2 миллиарда евро, согласованного еще в январе. Согласно данным представителя Европейской комиссии, половину этой суммы Украина уже получила, вторая часть поступит в ближайшее время.
Также сообщают, что Еврокомиссия намерена в среду заявить о своей приверженности долгосрочной поддержке восстановления Украины, по словам чиновников. По оценкам, речь идет о колоссальных финансовых усилиях стоимостью в триллионы евро.
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