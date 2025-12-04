Євро летить до нового максимуму: що відбувається з валютою сьогодні

Долар залишається стабільний. Він знаходиться біля п'ятитижневого мінімуму. Така ситуація виникла, зокрема, на фоні слабких економічних даних із США. А от євро відчутно піднявся.

Як змінився кус долара та євро?

Зараз євро зріс до майже семитижневого максимуму повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Важливо! Індекс долара, що відстежує курс американської валюти, відносно 6 основних конкурентів, сягнув – 98,94.

Зараз аналітики наголошують, що зниження ставки ФРС, уже закладене у ринок. Вирішальне значення будуть мати сигнали про зміну майбутньої монетарної політики.

Томас Метьюз, керівник відділу ринків Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Capital Economics, заявив, що, враховуючи силу економіки США, інвестори можуть переоцінювати, наскільки скоротить ФРС у середньостроковій перспективі, незалежно від того, що вона зробить наступного тижня,

Яка ситуація з іншими валютами, відносно долара:

Євро знизився на менш як 0,1%. Тепер він складає – 1,1657 долара (це показник, який поблизу найвищого рівня, який був – 17 жовтня), повідомляє Trading Economics.

Цікаво! Євро отримало підтримку від зростання ділової активності у єврозоні. У листопаді вона показала найшвидші темпи за 30 місяців. Загалом у 2025 євро зміцнився на більш як 12%. Це найбільший приріст з 2017 року.

Курс єни залишився на рівні 155,22 за долар.

А от фунт стерлінгів коливається поблизу – 1,3337 долара. Це найвище значення з 28 жовтня.

Шведська крона, своєю чергою, знизилась. Цьому сприяло уповільнення інфляції.

Китайський юань слабне. Проте він однаково близький до 14-місячного максимуму.

